توجد في رأس البر.. أسرار ظاهرة مرج البحرين

ظاهرة مرج البحرين هي أحد الظواهر البديعة التي تُبرهن على قدرة عظمة الخالق، فهي عبارة عن التقاء سطحين مائيين مختلفين في صفاتهما الطبيعية، كالبحر شديد الملوحة والنهر شديد العذوبة، لكن لا يختلطان أبدًا، ويفصل بينهما خط فاصل يُسمى المصب أو البرزخ، وهي ظاهرة ذُكرت في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى في سورة الرحمن: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ * بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ».

سبب حدوث مرج البحرين

فسر العلماء ظاهرة حدوث مرج البحرين، بأنّ اختلاف كثافة المياه، وحرارتها، وكذلك التباين في ملوحة المياه هي الأسباب وراء التقاء الماء العذب بالمالح، بحسب ما ذكره موقع «awesomeocea»، وعلى الرغم من وجود مُسببات قوية لحدوث المزج والاختلاط بين ماء البحر والنهر كالفيضانات والأعاصير وظواهر المد والجزر، إلا أن منطقة المصب تحافظ على خصائص السطحين المائيين من خلال الفصل بين الماء المالح والماء العذب، ومنع الاختلاط بينهما تمامًا.

ومن غرائب ظاهرة مروج البحرين، هي أن الأسماك والكائنات الحية التي تعيش في أيًا من البيئات المائية الثلاثة، سواء البحر أو النهر أو المصب، لا تستطيع العيش إلا في بيئة واحدة منهم إذا خرجت منها تموت، نتيجة اختلاف الضغط، باستثناء ثعابين البحر والسلمون فيمكنها العيش في البيئات الثلاثة.

أماكن تواجد مرج البحرين

وتوجد عدة أماكن على الكرة الأرضية تتواجد بها هذه ظاهرة مرج البحرين، ومن هذه الأماكن:

- منطقة لسان رأس البر بمصر، وهي منطقة تلتقي فيها المياه المالحة للبحر المتوسط مع مياه نهر النيل العذبة.

- منطقة التقاء مياه بحار خليج ألاسكا مع مياه البحار الجليدية الذائبة.

- نقطة التقاء خليج المكسيكي ونهر المسيسيبي.

- مكان التقاء بحار خليج سلطنة عمان مع بحار الخليج العربي.

- نقطة التقاء مياه نهر سوليموس في البرازيل بنهر ريو نيجرو.