سيدة أمريكية تصعد على متن طائرة بدون علم الأمن.. ماذا حدث؟

أكدت إدارة أمن النقل TSA الأمريكية، تعزيز إجراءاتها الأمنية في مطار ناشفيل الدولي بعد أن قفزت امرأة على الحاجز حيث يشكف الأشخاص للسلطات هوياتهم وبطاقة صعودهم إلى الطائرة وصعدت السيدة إلى طائرة بدون تذكرة.

SECURITY BREACH AT BNA:



Last week, a woman got through security and then was able to board a plane without a ticket at Nashville International Airport. We will have the full story on @FOXNashville at 5:30 pm.



TSA statement below: pic.twitter.com/pSgB7rUFmM — Kylie Walker (@kyliewalkertv) February 14, 2024

قفز وهروب

وتضيف إدارة أمن النقل أنه بعد أن قفزت المرأة الحاجز في 7 فبراير الحالي، وقفت في طابور لفحص حقيبتها (حقائبها)، وقالت إدارة أمن المواصلات في بيان لها إن المرأة تمكنت من الصعود على متن طائرة، مضيفة أنها لم تكن تملك بطاقة صعود إلى الطائرة، بحسب موقع «كومو نيوز» الأمريكي.

رحلة داخلية للسيدة

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المرأة استقلت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية ووصلت إلى لوس أنجلوس، ويضيف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم احتجازها للاستجواب، لكن لم يتم توجيه اتهامات لها في الوقت الحالي.

استمرار التحقيقات

الآن، تبذل إدارة أمن النقل في مطار BNA المزيد لإغلاق ممرات التفتيش التي لا يتم استخدامها، وهذه هي الطريقة التي تمكنت بها المرأة من انتهاك الأمن مؤقتًا. تضيف TSA أنها قفزت حاجز كشك لم يكن مأهولًا في ذلك الوقت.

سفر بدون أوراق

وسافر روسي في موقف مشابه لكن من الدنمارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية ديسمبر الماضي بدون جواز سفر أو تذكرة ودخل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي ولم يتم كشف أمره طواله 12 ساعة هي زمن الرحلة من مدينة كوبنهاجن في الدنمارك إلى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.