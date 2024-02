سيدة أمريكية تصعد على متن طائرة بدون علم الأمن.. ماذا حدث؟

أكدت إدارة أمن النقل TSA الأمريكية، تعزيز إجراءاتها الأمنية في مطار ناشفيل الدولي بعد أن قفزت امرأة على الحاجز حيث يشكف الأشخاص للسلطات هوياتهم وبطاقة صعودهم إلى الطائرة وصعدت السيدة إلى طائرة بدون تذكرة.

SECURITY BREACH AT BNA:



Last week, a woman got through security and then was able to board a plane without a ticket at Nashville International Airport. We will have the full story on @FOXNashville at 5:30 pm.



TSA statement below: pic.twitter.com/pSgB7rUFmM