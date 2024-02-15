أستاذ مناهج: 75 جامعة مصرية ضمن الأفضل على مستوى العالم في 2024

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج في جامعة عين شمس، إنّ مصر بها 75 جامعة ضمن الأفضل على مستوى العالم في 2024 بعد المنافسة مع 25 ألف جامعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي.

وأضاف «شحاتة» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التطور الهائل في منظومة التعليم العالي، جاء نتيجة استخدام التعليم الذكي القائم على التكنولوجيا، ووجود المعامل والقاعات المؤهلة والمكتبات المتصلة بخدمة الإنترنت، إضافة إلى بنك المعرفة الذي يعد أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، إلى جانب التدريب المستمر للطلاب.

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنّ هناك تنوعا في التعليم الحكومي والأهلي والدولي، ما شكّل زَخما نوعيا في التعليم المصري، ما أدى إلى أنّ التعليم المصري أصبح يتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية.