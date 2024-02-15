بلدية إسرائيلية مهددة بالخضوع للعقوبات الأمريكية بسبب مستوطن

في مخالفة واضحة للقانون، وقعت شركة مملوكة لبلدية مستوطنة إسرائيلية عقدا جديدا مع مستوطن خاضع للعقوبات الأمريكية، ما ينذر الهيئة الحكومية بتوقيع عقوبات عليها، وخطر الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وثائق تثبت أن شركة البناء «هار حفرون»، التي تعود ملكيتها لمجلس هار حفرون الإقليمي بأغلبية الحصص،، وقعت عقدا ملزما قانونيا مع المستوطن ينون ليفي لإنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية في عام 2021، وبالفعل تم بناؤها تحت اسم «مزرعة ميتريم»، جنوب الضفة الغربية، ولكن اتضح أن المنزل السكني والمباني الزراعية غير قانونيين وفقا للمخطط الرئيسي لتقسيم الأرض.

ليفي خضع لعقوبات بسبب أعمال العنف

وليفي واحد من 4 إسرائيليين فُرضت عليهم عقوبات أمريكية بسبب التورط في أعمال عنف في الضفة الغربية، إذ كان يقود مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية الذين اعتدوا على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددوهم إذا لم يغادروا منازلهم بمزيد من العنف وأحرقوا حقولهم، ودمروا ممتلكاتهم، وذكر الالتماس المقدم للمحكمة أن ليفي هو المحرض الرئيسي ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه.

وفي أعقاب قرار واشنطن بفرض عقوبات على ليفي و3 آخرين، سارعت البنوك الإسرائيلية لتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء الأفراد، لكن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يفرض العقوبات نص على أنها لا تنطبق فقط على الأفراد فقط، وإنما أيضا الكيانات التي لها تفاعلات مالية معهم وتنص على أن العقوبة تشمل كل من قدم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لمصلحة الأفراد الخاضعين للعقوبات، ما يجعل العقد المبرم بين المستوطن ومجلس هار حفرون الإقليمي يخضع المؤسسة لعواقب قانونية نتيجة العقد.

تحذيرات من خضوع البلدية نفسها لعقوبات

وقال المدير الإداري لمركز إس دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط جويل براونولد في تصريحات لتايمز أو إسرائيل إن على أي شخص أو مؤسسة يتعاملون مع فرد خاضع للعقوبات أن يرجع لمحاميه لمعرفة ما إذا كان معرضًا للعقوبات من خلال إجراء تعاملات تجارية مستمرة مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشيرا إلى أن البنوك الإسرائيلية الكبرى لديها فروع في أمريكا وترتبط بالنظام المصرفي الأمريكي بشكل عام، وهو ما يعرضها للعقوبات الأمريكية إذا لم تمتثل لشروطها.