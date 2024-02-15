«المالية»: اليابان أكثر الدول استدانة.. وأمريكا قلقة من نسبة التضخم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدين يقاس بقسمته على الناتج المحلي، وكل دولة تستطع التعايش مع مستوى دين تقدر تتعامل معه، موضحا أنّ اليابان أكثر دولة مستدينة في العالم، والولايات المتحدة تقلق حاليا بسبب التضخم.

وأضاف أنّ مصر لم ترى دين للناتج المحلي منذ 1780، وبدأت في الاستدانة بعد حرب 1973.

نسبة الدين قبل 2011 كانت 79%

وتابع معيط، خلال ندوة جامعة النيل، أنّ مصر كانت تسير بقوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ومعدل النمو وصل إلى 6% ولم نتأثر مع وجود جائحة كورونا وقتها، ولم يحدث زيادة في الأسعار أو المنتجات، وبدأنا التعامل مع الوضع لأنّه كان لدينا مخزون استراتيجي كبير.