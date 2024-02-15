حالات يتعرض فيها سائقو الدراجات النارية للغرامة.. ما هي؟

قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني إنّ قانون المرور الجديد أقر في المادة 77 عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بخصم نقطتين من النقاط التي يحصل عليها السائق على رخصة قيادته في بداية كل تجديد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبة

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد بعض الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبة أو الغرامة، وتفرض بداية من 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، ومنها:

- استعمال الأنوار العالية في كشافات الدراجة النارية على وجه مخالف للمقرر في ذلك الشأن.

- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن المظلمة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الخلفية.

- قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الحمراء.

- جلوس الركاب على الأجزاء البارزة من الدراجة النارية.

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.