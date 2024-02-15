انطلاق خدمة المساعد الافتراضي «UB Chat Bot» للمصرف المتحد اليوم

اعلن المصرف المتحد عن إطلاق خدمة شات بوت «Chat Bot UB» – المساعد الافتراضي لعملائه والجمهور عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف المتحد علي شبكة الإنترنت، بهدف التيسير علي العملاء ومنحهم ميزة إضافية في التعرف علي حزمة المعاملات البنكية المتفردة التي يقدمها المصرف المتحد سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة في سهولة ويسر.

ويقدم المصرف المتحد خدمة الشات بوت «Chat Bot UB» الجديدة، تحت شعار «بنكك على الخط» والتي تمكّن العملاء ورواد الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد من اجراء حوار تفاعلي فوري باللغة العربية أو الإنجليزية، الأمر الذي يعكس سرعة ومرونة التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع دون الحاجة بهم للذهاب لأي من فروع المصرف المتحد 68 المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

مميزات «UB Chat Bot» في المصرف المتحد

تقدم خدمات شات بوت Chat Bot UB للعملاء وغير العملاء مميزات من خلال خاصية المساعد الافتراضي الذي يقوم بالرد الفوري علي الاستفسارات المختلفة وتسهيل الوصول الي الخدمات المصرفية التقليدية او المتوافقة مع احكام الشرعية. فضلا عن التعرف علي حزمة الخدمات الرقمية المتميزة التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق وهي:

· منتجات المصرف المتحد (حسابات – شهادات – ودائع – بطاقات – تمويلات).

· خدمات المصرف المتحد (الخدمات الرقمية – العروض والخصومات – محول العملات).

· تقديم طلب الحصول علي منتجات المصرف المتحد.

· معرفة مواقع الفروع بكل المحافظات وكذلك ماكينات الصراف الالي.

· إمكانية التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

· التعرف على جميع أنواع الخدمات البنكية التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

· التعرف على المميزات التمويلية سواء للأفراد أو الشركات بمختلف أنواعها وريادة الاعمال.

· التعرف على باقة الخدمات الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي والمحفظة الرقمية.

تعقيبًا على إطلاق الخدمة الجديدة، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إنَّ خدمة شات بوت UB Chat Bot تعد احد تقنيات التحول الرقمي التي اثبتت فاعليتها عالميا علي صعيد العملاء والجمهور المستهدف وأيضًا على الصعيد الداخلي للمؤسسات من تحسين أداء فريق العمل خاصة خدمة العملاء وفريق المبيعات.

وأشار إلى تقرير شركة ماكينزي 2023 العالمية حول عملية التحول الرقمي في قطاع البنوك، والذي أكّد أنَّ البنوك الأسرع في ضخ استثمارات في البنية التحتية ستكون الأسرع في جني ثمار التوسع بالحصص السوقية وتعظيم العوائد على الملكية، فضلا عن إثراء التجربة البنكية لعملائها وتحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم الأرباح، موضحًا أنَّ تقنيات «UB Chat Bot» ستثري تجربة العملاء وغير العملاء على 3 مستويات:

أولًا: العملاء

تعمل خدمة المساعد الافتراضي الشات بوت UB Chat Bot على إثراء تجربة العملاء البنكية علي مدار الساعة، إذ توفر لهم مميزات متخصصة في المعاملات البنكية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشرعية إلى جانب الخدمات الرقمية، مما يقلل من الوقت والجهد المهدر في الذهاب لأي من فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. كذلك يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية ويحافظ علي البيئة.

وتعزز هذه الخدمة الجديدة من تطبيقات المعاملات البنكية الحصرية لكل عميل من عملاء المصرف المتحد على حدة، كذلك توثق الصلة بين العملاء والمصرف المتحد، فكل عميل له احتياجاته والطريقة المفضلة في التفاعل كذلك الأسلوب الذي يفضله في التعامل المالي.

وتعمل خدمة الشات بوت UB Chat Bot تعمل علي اثراء تجربة العملاء البنكية الفريدة والمتخصصة من واقع معرفة ودراية باحتياجاتهم الفعلية من خلال ممارساتهم عبر رصدها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ثانيًا: فريق عمل المصرف المتحد. بالتحديد لفريق خدمة العملاء والمبيعات

هذه التقنية تعمل علي تحسين الأداء لتلبية احتياجات العملاء، كذلك تضمن لهم فرص تدريبية متخصصة ومستمرة، فضلًا عن الترويج لمنتجات المصرف المتحد المتميزة بالسوق.

ثالثًا: العملاء المستهدفين

تقنية «Chat Bot UB» تعزز عملية التحول الرقمي وتعمل علي نشر الثقافة المالية ضمن أولويات الاقتصاد التنموي المستدام خاصة بين فئات الجمهور المستهدف مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم.