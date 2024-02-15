أرخص سعر لـ«كرتونة رمضان» في مصر.. يبدأ من 145 جنيها

تتجه العديد من الهايبرات التجارية الكبرى لعرض كرتونة رمضان 2024 بأسعار مخفضة، متضمنة سلعا أساسية، بتخفيض من 25 إلى 28% مقارنة بسعر كل منتج في السوق، وفقا للأسعار المعلنة في بوابة الأسعار لمجلس الوزراء، وصفحات الهايبرات التجارية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

أرخص كرتونة رمضان 2024

وتقدم «الوطن» سعر أرخص كرتونة رمضان موجودة في الأسواق، والتي تحتوي على عدد من السلع الأساسية، وبلغ سعر كرتونة رمضان التي تحتوي على 7 سلع، 180 جنيها، وفق مبادرة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع اقتراب الشهر الكريم.

محتويات كرتونة رمضان 2024

ورصدت «الوطن» السلع الأساسية الموجودة في كرتونة رمضان 2024، وهي:

- سعر كيس مكرونة 400 جرام 13 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 650 مل 55 جنيها.

- سعر كيس أرز وزن 1 كيلوجرام 30 جنيها.

- سعر سكر وزن 1 كيلو 30 جنيها.

- سعر برطمان صلصلة 300 جرام 14 جنيها.

- سعر ظرف سمنة نباتي 300 جرام 35 جنيها.

- سعر كيس ملح 3 جنيهات.

ويمكن طرح كرتونة رمضان بسعر أقل في حالة انخفاض الأوزان أو إزالة بعض السلع منها، ليصل سعر الكرتونة إلى 145 جنيها.