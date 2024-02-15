9 ساعات وينتهي التقديم لوظائف الحكومة 2024.. مرتبات 6000 جنيه بحد أدنى

يبذل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، جهودا متواصلة لاستمرار نجاح عمليات التسجيل للراغبين في التقديم لمسابقات الوظائف الحكومية 2024، التي أعلنها الجهاز في 18 يناير الماضي.

7 مسابقات.. تسجيل وظائف حتى 12 منتصف الليل

وأتاح الجهاز رابط التقديم، التسجيل في 7 مسابقات لوظائف حكومية، لجميع المؤهلات الدراسية، حتى منتصف ليل اليوم الخميس 15 فبراير 2024 الجاري، أي بعد حوالي 9 ساعات، وعلى الراغبين في التقديم سرعة تسجيل بياناتهم المطلوبة والمحددة في إعلان الوظائف الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التعيينات بمرتبات بحد أدنى 6000 جنيه

ومن المقرر أن المقبولين في الوظائف بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، سيتم تعيينهم على باب أول أجور بعد مرور 6 أشهر من تسلم الوظائف، وفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، حيث سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم ، بعد الزيادات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليصبح الحد الأدنى للمرتبات 6 آلاف جنيه.

«الوطن» تستعرض أهم التفاصيل عن مسابقات الوظائف المتاح التقديم لها، من رابط وتخصصات، وأهم الشروط كما يلي:

1- مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم

- معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025

العدد المطلوب للتعيين: 11 ألفا و114 وظيفة.

رابط التقديم:

Https://jobs.caoa.gov.eg

2- مسابقة وظائف بالهيئة القومية للبريد

العدد المطلوب: 900 وظيفة.

رابط التقديم:

Https://jobs.caoa.gov.eg

3- مسابقة وظائف الطب الشرعي

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوبين للتعيين: 81.

التخصصات المطلوبة

- معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

4- مسابقة وظائف مصلحة الخبراء

الجهة: وزارة العدل

العدد المطلوب: 243

رابط التقديم:

Https://jobs.caoa.gov.eg

التخصصات

- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

5- مسابقة وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي رابط التقديم للوظائف: https://jobs.caoa.gov.eg

العدد المطلوب: 10 مهندسين.

التخصصات المطلوبة:

«مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة»

6- مسابقة وظائف الهيئة القومية للأنفاق

الجهة: وزارة النقل

رابط التقديم:

https://jobs.caoa.gov.eg

العدد المطلوب: 96 مهندساً.

7- مسابقة وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الجهة: وزارة النقل

رابط التقديم:

https://jobs.caoa.gov.eg

العدد المطلوب: 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.