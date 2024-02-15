«يونيفيل» تدعو إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أنها شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار واستهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والحفاظ على سلامة المدنيين، مؤكدةً أن الخسائر في الأرواح والإصابات تثير القلق، ونناشد جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية.