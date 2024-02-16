أبراج تعيش الرفاهية والثراء خلال النصف الثاني من فبراير.. هل أنت منهم؟

حالة فلكية مختلفة تسيطر على أصحاب بعض الأبراج، وذلك بدءًا من منتصف فبراير الجاري، بحسب ما كشفته عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، التي أشارت إلى بعض الأيام التي يجب أخذ الحذر خلالها.

أوضحت «فؤاد» أنّ وضع الكواكب يجعل مواليد هذه الأبراج عرضة للحسد، مهنيًا وعاطفيًا، ومع ذلك فينوس سوف يدعمهم حتى يوم 16 والشمس حتى يوم 19، وتخف الضغوط عليهم.

برج الحوت أحداث سعيدة ومشروعات ناجحة

ومن يوم 16 فبراير تنتقل الشمس إلى مواليد برج الحوت، لوضع يتسبب في حسدهم، وفي نفس الشهر تتوالي الأحداث الجيدة والسعيدة، في الجانب المهني والمالي يوجد دعم كبير من الشمس والمريخ للمشروعات وحظ وفير في تمنية الأعمال الخاصة بهم، لذا يجب توطيد علاقاتهم، خاصةً في 16 و17 و28 و29، والمريخ يمنحهم طاقة إيجابية وزيادة في فرص الارتباط من يوم 23 فبراير.

برج الدلو وضع مالي والوصول للثراء

يحظى أصحاب برج الدلو بالدعم من فينوس في المشروعات، وخاصة خلال النصف الثاني من شهر فبراير حتى يوم 23، والحصول على دعم كبير من جميع من الرؤساء والزملاء بالعمل، ويكون الحظ معهم حتى آخر الشهر على الصعيد المهني والعلمي، ولهم تأثير إيجابي كبير، وبذلك يتحسن الوضع بالعمل ويحصلون على فرص جيدة، بالإضافة إلى أموال كثيرة نتائج لمشروعات وتحقيق ثروة من وراء ذلك، ويلازمهم الحظ على الصعيد العاطفي، بحضور وتألق أمام شريك الحياة، مع القدرة على حل أي مشكلات.

برج العقرب علاقة ناجحة وأموال من مشروع

خلال شهر فبراير يكون لدى مواليد برج العقرب إشراقة وإرادة قوية، تمكنهم من تحقيق المكاسب المالية، وبداية من 16 فبراير حتى آخر الشهر، مما يساعدهم في عمل مقابلات عمل ناجحة، ويجب عليهم التقاط الفرص ومضاعفة تركيزهم.