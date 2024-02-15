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الجمهور يشيد بأغنية «مارتحناش» لبهاء سلطان: إحساس لا يوصف

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:01 م | الخميس 15 فبراير 2024
بهاء سلطان

بهاء سلطان

يحقق الفنان بهاء سلطان، نجاحا كبيرا خلال الأيام الحالية، بأغنيته الجديدة «مارتحناش»، الذي طرحها يوم الثلاثاء الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

بهاء سلطان في قائمة الأكثر استماعا

ويحتل بهاء سلطان، المركز الخامس في الأكثر استماعا، على «يوتيوب»، إذ حققت الأغنية في يومين أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وحرص عدد كبير من الجمهور على الإشادة بالأغنية وباحساس بهاء سلطان، إذ قال أحدهم: «جيل الثمانينات والتسعينات هم الذين يعرفون حق المعرفة جودة صوت بهاء سلطان ويكنون له كل الحب فهو يحمل معه ذكريات طفولتنا بصوته»، وكتب آخر: «كمية الإحساس في هذي الأغنية لا يوصف».

الجمهور يشيد بأغنية بهاء سلطان

وقال آخر: «أغنية سوف تتخلد في التاريخ»، ووجه متابع رسالة لبهاء سلطان، قائلا: «يا ويلي منك يا بهاء السلطان من الصغر وأغانيك لها قشعريرة خاصة، وكل سنة تبدع».

أغنية «مرتحناش» جاءت من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

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