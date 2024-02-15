عيش بيتخبز في معمل بمياه مفلترة وأدوات معمقة.. تعرف إيه عن «الساور دو»؟

شغف من نوع خاص كان له التأثير الأكبر على حياتها، فعلى الرغم من دراستها في مجال علم النفس، إلا أنّ «أمنية» كان لها رأي آخر، إذ جذبتها المخبوزات الصحية وطريقة صناعتها، لتقرر أخذ كورسات عالمية في «الساور دو»، لتؤسس البراند الخاص بها.

أمنية أشرف، صاحبة الـ35 عامًا، من محافظة القاهرة، تخرجت في كلية التربية بجامعة عين شمس قسم علم النفس، لكنها لم تتبع المعهود وتعمل بشهادتها، بل قررت اتباغ شغفها بعد أنّ جذبها المطبخ وخبز المنتجات المختلفة: «أول ما اتجوزت كنت بحس إن المطبخ ده معملي الخاص، بحب أعمل أكل وأصوره، ولقيت عندي شغف أكتر من مجرد التصوير، وابتديت رحلتي في الكورسات بعد فترة كورونا لمدة 3 سنين».

حصلت الشابة الثلاثينية على تمهيدي ماجستير من كليتها، وبعد زواجها وإنجابها لـ3 أطفال، تخصصت في دراسة «الساور دو» ووجدت الدعم المادي والمعنوي من أسرتها وزوجها: «عشقت حاجة اسمها خميرة طبيعية الساور دو، وهي عبارة عن مياه مفلترة ودقيق، بتتبني في خلال 7 أيام تحت ظروف ودرجة حرارة معينة، بعدها بتنشط فيها البكتيريا النافعة ومع استمرار التغذية بتكبر».

بحسب حديث «أمنية» لـ«الوطن»، يجري تغذية الخميرة بأدوات معقمة بطريقة معينة في مواعيد ثابتة يوميًًا لمدة أسبوع، لضمان نشاط البكتيريا النافعة، وبعد ذلك، تُستخدم في عمل المخبوزات المختلفة: «أنا بعمل منها التوست والبيريوش وعيش بيتا بريد ومافن وكرواسو، والخميرة مناسبة لأصحاب حساسية القمح والقولون، وخالية من المواد الحافظة، السكر الأبيض، الزيوت المهدرجة».

«السعر بيتحدد بناءً على أسعار الخامات وفترة الشغل والمجهود، يعني رغيف العيش بياخد شغل يوم ونصف وفترة تسوية 45 دقيقة، وسعره 100 جنيه وأكبر وزن فيه 950 جرامًا، والبريوش هو الأعلى سعرًا من 150 لـ200 جنيه، لأن بيدخل فيه زبدة ولبن وبيض»، تحلم «أمنية» لأن يكون لديها براند كبير وأن تحصل على شهادات عالمية.