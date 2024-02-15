عنده 100 سنة وبيشارك في بطولات.. معلومات عن السباح المعمِّر تاجي العسكري

حين صعد مستعدًا للقفز، أصيب جميع الحضور بالذهول، متسائلين كيف لمسن يبلغ 100 عام، أن يمارس رياضة السباحة في تلك المرحلة العمرية المتأخرة، ليخطف المعمر تاجي العسكري الأنظار، خلال مشاركته في إحدى بطولات السباحة، وفي التقرير التالي نتعرف على بعض المعلومات عن السباح الإيراني، وفق ما ذكره موقع «سي إن إن».

خلال منافسات بطولة العالم 2024، قدم تاجي العسكري عرضًا استعراضيًا في الألعاب المائية، والذي أذهل كل الحاضرين، نظرًا لجسده الضعيف نتيجة تقدم العمر.

تحدث تاجي عن بطولاته في الماضي، مؤكدًا أنه فاز بميداليتين فضية وبرونزية عام 1951 في أول دورة ألعاب آسيوية، موضحًا أنه كان يحب الغوض منذ مرحلة المراهقة وحتى الآن، وخلال السنوات الماضية لم يتغير شيء، باستثناء الأداء الذي انخفض بسبب تقدمه في العمر.

كيف تعلم السباحة؟

بداية الرجل المسن مع السباحة كانت في حمام بالقرب من منزل بيته في إيران، وكانت تحدث بعض المواقف الطريفة التي علمته السباحة، وهي أن الأطفال يدفعونه في الماء، ما جعل حب الغوص يزداد، مقررًا ممارسة تلك الرياضة مدى الحياة، وفاز بالعديد من الميداليات في دورات الألعاب المختلفة، سواءً كانت الألقاب الوطنية أو دورة الألعاب الآسيوية.

اعتزال تاجي منذ 60 عامًا

وقال تاجي في حديثه لـ«سي إن إن»، أن آخر بطولة شارك فيها على المستوى الوطني، عندما كان عمره 41 عامًا، وقتها حقق ميدالية ذهبية، مقررًا بعدها أن يودع الرياضة، بعد تحقيق أهدافه في اللعبة.

الجدير بالذكر أن المعمر تاجي العسكري، من المقرر مشاركته في بطولة العالم للأساتذة، وذلك في الألعاب المائية، تلك المسابقة التي تقام بعد فترة وجيزة بطولة أخرى، وهي بطولة العالم للذين تبلغ أعمارهم أكثر من 25 عامًا.