مساعد «الخارجية» الأسبق: توافق كبير بين مصر والبرازيل في العديد من القضايا

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية البرازيلية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن البرازيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ومصر أكبر دولة عربية.

وأضاف «رخا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «هناك علاقات تجارية بين البلدين، علاقات اقتصادية وتعاون مشترك، وتوافق في كثير من المبادئ في العلاقات الدولية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي».

وتابع: «مصر انضمت لمجموعة البريكس، والبرازيل عضو في المجموعة، وذلك في يناير الماضي، وهى أول زيارة رئاسية لأحد أعضاء دول البريكس، وبالتالي يتم التنسيق في كيفية الاستفادة من المزايا الممنوحة لأعضاء دول البريكس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، أيضًا التعاون في مجال الاستثمارات وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة للعلاقات المصرية البرازيلية».

مجموعة العشرين

وأشار إلى دعوة الرئيس السيسي ضيف شرف في مجموعة العشرين التي ستعقد في البرازيل، موضحًا: «أعتقد أنها ممكن تكون فرصة أيضًا للقيام بزيارة لدول أساسية في أمريكا اللاتينية، لأن الزيارات الرئاسية مع دول أمريكا اللاتينية من جانب واحد إلى الآن».

قطاع غزة

وقال: «بالإضافة إلى موقف البرازيل مما يحدث في قطاع غزة، وفى الكلمة التي ألقاها لولا دا سيلفا في جامعة الدول العربية أشار إلى أن إسرائيل تنتهك جميع القوانين الدولية، وجميع قرارات المنظمات الدولية، وأنه لابد من العمل على وقف القتال فورًا، وأن المساعدات يجب أن تقدم للضحايا، وليس للذين يشنون الحرب، وهو هنا يشير إلى ما تقدمه الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل من دعم عسكري ومالى وسياسي».