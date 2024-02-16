صورة نادرة لفرقة المصريين أثناء تصوير أغنية «لما كان البحر أزرق»

أعاد مسلسل «حالة خاصة» أغاني فرقة المصريين إلى أذهان الجمهور مرة أخرى، الذي عرض مؤخرا عبر منصة «Watch it»، وحقق نجاحا كبيرا.

أغنية لما كان البحر أزرق

وكان الانتشار الأوسع في أغاني فرقة المصريين من نصيب أغنية الملحن هاني شنودة «لما كان البحر أزرق»، التي طُرحت ضمن ألبوم «ابدأ من جديد» الصادر عام 1981، وتنشر «الوطن» صورة نادرة لأعضاء الفرقة أثناء تصويرهم الأغنية.

أحداث مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل «حالة خاصة» حول المحامي نديم أبو سريع، الذي يتصف بالذكاء، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله بعض الأشخاص له في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وشارك في بطولة العمل غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل على ماهر، وئام مجدي، أحمد الأزعر، هايدي كابوه، أدم وهدان، أدم النحاس.