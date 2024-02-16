«التصديري للصناعات» يعلن الفائزين بجوائز التميز الهندسي EXXA لعام 2024

سلم المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA بنسختها الثالثة للشركات الفائزة خلال احتفالية كبيرة في قصر عابدين.

وقال الصياد، إن هناك 20 جائزة من المجلس التصديري منها 18 تمنح طبقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بأرقام الصادرات المحققة عام 2023، مشيرا إلى أن اختيار الفائزين يكون بكل حيادية.

تنافس 100 شركة على 20 جائزة

وأضاف شريف الصياد أن عدد الشركات المشاركة في الجوائز وصل إلى 100 شركة تتنافس على الـ 20 جائزة، في مقابل 85 شركة في النسختين السابقتين كانوا يتنافسون على 18 جائزة، حيث تم استحداث 3 فئات في كل جائزة.

وأكد الصياد خلال كلمته في الاحتفالية، أن النسخة الثالثة من جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA نظمت بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والثانية لدى القطاعات الهندسية المختلفة، في ظل تحقيق خطة 100 مليار دولار صادرات التي تسعى لها الحكومة.

صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات، مقارنة بـ3841 مليار دولار عام 2022، مؤكداً أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنوي بنسبة لا تقل عن 10%.

ولفت الصياد إلى أن قطاع الصناعات الهندية استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي تخطت حاجز الـ4 مليارات دولار، رغم الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية، وصعوبة تحرك السفن البحرية في مدخل البحر الأحمر.

وأضاف الصياد إلى أنه في ظل الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، والتي تستهدف 50٪ من إنتاجها للتصدير، سيؤدي ذلك لارتفاع الصادرات إلى كل أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% لتصل إلى 4.9 مليار دولار.