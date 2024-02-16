3 مسلسلات رمضانية عن الجريمة والغموض بطولة العوضي وغادة عبد الرزاق وروجينا

ينجذب قطاع كبير من الجمهور إلى المسلسلات التي تدور في إطار تشويقي ممزوج بالإثارة والجريمة، وهذا ما ستقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها خلال شهر رمضان 2024، إذ حرصت على تنوع المحتوى المقدم ما بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية فضلًا عن أعمال التشويق والإثارة.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي 3 مسلسلات تليفزيونية تتناول قصص الجريمة والإثارة، تذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار تشويقي حول امرأة تعمل في تجارة العقارب، من خلال استخلاص سمها وبيعه، وهو الدور الذي تقوم به الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها في البطولة الفنانة سيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر، وتتصاعد الأحداث في المسلسل بقتل أخ البطلة المريض على يد عائلة زوجها، ما يدفعها للانتقام لأخيها.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 30 حلقة، وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة من التشويق الممزوج بالإثارة والأكشن، من خلال اتهام بطل المسلسل السويركي الذي يعمل في مصنع أخشاب ويجسده الفنان أحمد العوضي بقضية قتل، ما يجعله يحاول الهرب محاولًا إثبات براءته، ويشارك الفنان أحمد العوضي في البطولة رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي حول نصرة التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، وتتعرض للكثير من الأحداث المأساوية خلال العمل بداية من سرقة أشقائها لميراثها وخيانة صديقتها لها مع زوجها، حتى انتقلت للعمل في أحد دور رعاية المسنين ليتم اتهامها بالقتل، وتقرر بعد خروجها من السجن الانتقام ممن تسببوا في إيذائها.

يتكون مسلسل سر إلهي من 15 حلقة، من بطولة روجينا وصلاح عبدالله ومحمد ثروت وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.