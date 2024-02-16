في نقاط.. علامات عليك الانتباه لها قبل شراء سيارة مستعملة من الأسواق

مع احتدام الأزمة بين الصين وتايوان، ظهرت على السطح مشكلات تتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات الجديدة، ما دفع عدد كبير من المواطنين حول العالم للاتجاه إلى سوق السيارات المستعملة لتجنب ظاهرة الـ«الأوفر برايس» أو نقص السيارة التي يريدها من الأسواق.

وينصح عدد من الخبراء وفق موقع «cartalk» الأشخاص باتباع عدد من النقاط عند شراء سيارة مستعملة، والتأكد من وجود عدد من العلامات التي يجب الانتباه إليها، إذ تعد السيارات المستعملة إحدى الإيجابيات التي يلجأ إليها الأشخاص حتى تتناسب مع إمكانياتهم المادية، لكنهم دائما ما يريدون شرائها بسعر جيد ومواصفات ممتازة، ما يؤدى في الأخير إلى وقوعهم بمشكلات متعلقة بالسيارة.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» عددا من النقاط الواجب على المشتري الاهتمام بها قبيل شراء السيارة المستعملة، مع الفحص الجيد السيارة المستعملة قبيل الشراء:

المظهر الخارجي للسيارة

يعد المظهر الخارجي للسيارة أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المشتري، لكنها لا تعكس مدى كفاءة السيارة المستعملة من عدمها، حيث يلجأ عددا من بائعي السيارات إلى وضع دهان جديد على السيارة قبيل عرضها للبيع، الأمر الذي قد يخدع المشتري، ليوضح الموقع أن المظهر الخارجي للسيارة ليس العامل الأصيل للمشتري في شرائه للسيارة.

إجراءات فحص السيارة المستعملة قبل شرائها

قد يخفي المظهر الجميل للسيارة عديدا من العيوب الداخلية فيها، حيث يتطلب الإصلاح الكثير من المال، لذا فعليك تجنب الاحتيال أو النصب مع شراء السيارة المستعملة، كما أنه من الضروري إتمام الفحص قبيل الشراء عبر الكشف عن السيارة من الداخل وكذا حوض الموتور الخاص بها، ويمكنك اتباع 3 طرق للفحص، وهي:

يمكن للمشتري اصطحاب السيارة والذهاب إلى أحد مركز صيانة السيارات المستعملة من أجل فحص السيارة، ذلك للتأكد بأن السيارة ليست بها عيوب كبرى قبيل شرائها أو للحصول على تقرير يفيد حالة السيارة والموتور وغيرها الكثير من مكونات السيارة.

ينصح الموقع كذلك ضرورة اصطحاب أيا من الفنين العاملين بمجال ميكانيكا السيارات للتأكد من أن السيارة لم تحدث لها حادث كبرى تذكر، كذا للتأكد من حالة الموتور الخاص بها، مع التأكيد على ضرورة فحص «قوايم» السيارة للتأكد من أنها لم تغير أي شيء من قبل جراء حادث سابق.

حال لم تملك هذا أو ذاك، فعليك أن تتبع عددًا من النصائح المهمة التي أسردها الموقع ضمن تقريره للتأكد من مدى جودة السيارة، وأنها لم تتعرض لحادث مدمر في السابق، دون الحاجة للذهاب إلى إي من مراكز الصيانة.

نصائح عليك اتباعها قبيل الشراء

يجب أن تعرف في البداية هل البائع هو المالك الأول للسيارة، حال كانت الإجابة بنعم فعليك معرفه كل ما يتعلق بالأعطال الفنية الخاصة بالسيارة وكذا الصدمات التي تعرضت لها السيارة من قبل الفحص الدقيق لها. حالة طلاء السيارة لا تعكس مدى جودة السيارة من عدمها، فعليك التأكد ما إذا كان الطلاء هو الأصلي للسيارة من عدمه، وحال تم تغيير الدهان الخاص بالسيارة فعليك فحص كافة مشتملات السيارة للتأكد من أنها لم يحدث لها حادثة كبرى أدت إلى تغيير أساسيات السيارة من قبل حتى لا تنخدع فيها.

عليك فحص الهيكل الخارجي للسيارة من أجل التأكد من سلامة الهيكل، وكذا التأكد من خلو كافة أجزاء الهيكل من الصدأ أو التأكل، ذلك من أجل استخدام أجهزة أو قلم كشف الدهان، وحال تعرضت السيارة لحادثة فعليك التأكد وفق تقرير حول الحادث وسببه ووقته ومكانه، وكذا الأجزاء المتضررة في السيارة، حتى تصدر قرارك الأخير إما بشراء السيارة أم لا.

عليك فحص الرخص الخاصة بالسيارة والتأكد من مدى مطابقتها واللوحات الخارجية للسيارة، وكذا التأكد ما إذا كانت الرخص الخاصة بالسيارة منتهية أم لا، وللتأكد ما إذا كانت السيارة مسروقة أيضا أم لا، مع الإهتمام بتقدير حجم الإستهلاك الذي تعرضت له السيارة من قبل.

يجب عليك فحص المقصورة الداخلية للسيارة من أجل معرفة ما إذا كان هناك تهالك ببعض أجزاء السيارة الداخلية كالدواسة الخاصة بالوقود، أو عجلة القيادة، أو عصا الفتيس، والمقاعد وغيرها.

حال اطمئننت للسيارة، فينصح الموقع بضرورة أن تقوم بإجراء تجربة خاصة للقيادة بالسيارة قبيل الشراء، يمكنك قيادة السيارة وتجربة محركاها بعد التأكد تماما وفحصها من الداخل والخارج، كما عليك تشغيل كل أضواء السيارة والأزرار والمساحات، والقيادة بمكان مسموح به القيادة بشدة من أجل تجربة مكابح السيارة، وأجزاء التعليق ونظام الثبات بها عبر القيادة بالمنعطفات والمرور علي مطب بسرعات مرتفعة.

وفي نهاية الموضوع، نصح الموقع عدم التسرع في شراء السيارات المستعملة من الأسواق نظرا لوجود الكثير من حالات الغش فيها.