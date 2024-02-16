ثوابه عظيم.. فعل واظب عليه النبيّ استعدادا لرمضان «احرص عليه»

يُعرف شهر شعبان بكونه شهرًا غنيًا بالفضائل والخيرات، كما أنه الوقت المناسب للاستعداد لشهر رمضان المبارك، فيه تُرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الشريف، أي عمل فيه مبارك وثوابه عظيم، فيه واظب النبي- صلى الله عليه وسلم- على فعلٍ من أجل الاستعداد لرمضان.

فرصة اغتنام شهر شعبان

فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار، لا بد من اغتنامها في شهر شعبان، الذي يغفل عنه العديد من المسلمين.

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفضل الصوم في ذلك الشهر، استعدادًا لشهر رمضان المبارك ولأنه الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله.

فقال - صلى الله عليه وسلم - «أحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم» حسب ما نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» رواه البخاري.

استعداد النبيّ لشهر رمضان

وفي رواية لمسلم: «كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا»، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال: «ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

صيام شعبان، يعتبر استعدادًا على صيام شهر رمضان المبارك، وذلك حتى لا يدخل في شهر الصوم على مشقة وتعب، بل يكون قد تجهز واستعد للصيام واعتاده فيدخل رمضان بنشاط وعزيمة وقوة.