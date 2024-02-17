رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالصحف القومية

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريًا، على ألا يقل الحد الأدنى لأجور العاملين بها عن 6 آلاف جنيه شهريًا بدءا من مرتب شهر مارس 2024.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان، منذ قليل، أن هذا القرار يمثل انعكاسًا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة استجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة، وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد «الشوربجي» استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.