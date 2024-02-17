تخصيص 20 ألف متر لإقامة نادٍ للمهندسين في مطروح

أعلنت نقابة المهندسين بمطروح، تخصيص 20 ألف متر مربع لإقامة نادٍ للمهندسين بمطروح، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وعرضت نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، اليوم، تقرير المحاسب القانوني ومراقب الحسابات المنتدب محمد المسيري عن ميزانية عام 2023، وتلقي المقترحات، بحضور المهندس محمد الرياش الأمين المساعد للنقابة ورئيس لجنة الدمغة الهندسية، والمهندس محمد هنداوي، والمهندس ايمن محمد عزيز، والمهندس أحمد سالمان، والمهندس أحمد الصباح، والمهندس عمرو سطيحة، والمهندس عبدالرحمن سويد، والمهندسة أسماء جعفر، والمهندسة منى هنداوي، ومنسوبي النقابة.

دعم محافظ مطروح لنقابة المهندسين

وأكد رئيس نقابة المهندسين بمطروح دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للنقابة في كافة المجالات، وحرص مجلس النقابة بتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم، ودعا مهندسي الكهرباء للمشاركة بدبلومة الشبكات الذكية والتي تنظمها الأكاديمية البحرية بالعلمين، مضيفًا تخصيص 20 ألف متر مربع لإنشاء ناد لنقابة المهندسين بمحافظة مطروح بمقابل حق انتفاع، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي يوم 23 فبراير الجاري.

قروض حسنة للمهندسين

وأكد المهندس محمد اليمني، أمين الصندوق بنقابة مطروح، وجود مقرات للنقابة بمدينة مرسى مطروح، ومقر بمدينة الحمام، ومقر بمدينه العلمين، بالإضافة لتوفير استراحات للسادة المهندسين، وشراء أرض مقر النقابة بالكيلو 4، وتقديم قروض حسنة للمهندسين بقيمة 375 ألف جنيه.

إنجازات مجلس النقابة

واستعرض رئيس النقابة إنجازات المجلس لعام 2023، بمشاركة نقابة مطروح بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية بمطروح، وكذلك الإعلان عن دورة تدريبية لإعداد كوادر لنشر وتدريب والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية وتحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر كمركز لوجستي للتواصل العالمي ومركز للطاقة النظيفة، وعقد بروتوكول تعاون مع منظمي كورس برمجة للأطفال يشمل برمجة، وصناعة برامج الموبايل، وتنظيم رحلتين لاسطنبول والهند، ورحلة عمرة بالتعاون مع لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالاسكندرية، ورحلات لبورسعيد، وسيوة، وشرم الشيخ، ودريم بارك، ومعرض القاهرة للكتاب، والأبيض، ومارسيليا أكوا بارك بمنطقة علم الروم، ورحلات الحج السياحي.