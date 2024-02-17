إزالة 240 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة كل صور التعديات

وأشار المحافظ إلى إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

كما أشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة الأولى من الموجة الـ22، قد بلغ 240 حالة، موزعة بواقع 118 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 19 ألف و905 متر، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة تعد بزراعات غير جادة، على مساحة 517 فدانا من أراضي أملاك الدولة، بجانب إزالة 102 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و10قراريط و18 سهماً من الأراضي الزراعية ملكية خاصة.

الاستعداد للمرحلة الثانية من حملة إزالة التعديات

ولفت محافظ بني سويف إلى استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يشار إلى أن الموجة الــ 22 من من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى والتي انتهت الخميس الماضي، ثم تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 15 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر عقدها في الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.