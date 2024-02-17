«الإحصاء»: 7.9% انخفاضا بحوادث الحريق في مصر في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته ما يلي:.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل49341 في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

وذكر الجهاز: وفقا للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى للحوادث بعدد 10137حادثة بنسبة 22.3%، يليه الإهمال بعدد 4991 حادثة بنسبة 11% خلال عام 2023.

المسببات الرئيسية للحريق

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية «أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ»، بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بـ8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

وذكر جهاز الإحصاء: جاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بـ 17804 مرات بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء «القمامة والمخلفات»، بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

المحافظات الأعلى والأقل في حوادث الحريق

أما ترتيب المحافظات الأعلى في نسبة الحريق، ذكرت أن القاهرة تأتي في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بـ5993 واقعة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بـ3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بـ137 حادثة، وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

على مستوى شهور السنة سجل شهر مايو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بـ 5067 حادثة، بنسبة 11.2%، يليه شهر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بـ2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

المتوفين من ضحايا حوادث الحريق

وتابع: بلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 239 شخصا عام 2023 مقابل 203 في 2022 بنسبة ارتفاع 17.7%، وبلغ عدد المصابين 812 شخصا عام 2023 مقابل 855 في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5%.