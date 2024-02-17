رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإحصاء»: 7.9% انخفاضا بحوادث الحريق في مصر في 2023

كتب:

ماهر هنداوي
03:20 م | السبت 17 فبراير 2024
حريق

حريق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته ما يلي:.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل49341 في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

وذكر الجهاز: وفقا للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى للحوادث بعدد 10137حادثة بنسبة 22.3%، يليه الإهمال بعدد 4991 حادثة بنسبة 11% خلال عام 2023.

المسببات الرئيسية للحريق

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية «أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ»، بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بـ8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

وذكر جهاز الإحصاء: جاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بـ 17804 مرات بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء «القمامة والمخلفات»، بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

المحافظات الأعلى والأقل في حوادث الحريق

أما ترتيب المحافظات الأعلى في نسبة الحريق، ذكرت أن القاهرة تأتي في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بـ5993 واقعة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بـ3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بـ137 حادثة، وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

على مستوى شهور السنة سجل شهر مايو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بـ 5067 حادثة، بنسبة 11.2%، يليه شهر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بـ2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

المتوفين من ضحايا حوادث الحريق

وتابع: بلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 239 شخصا عام 2023 مقابل 203 في 2022 بنسبة ارتفاع 17.7%، وبلغ عدد المصابين 812 شخصا عام 2023 مقابل 855 في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5%.

اقرأ المزيد:

8 خطوات للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية.. تجنب الحرائق والماس

تدريب العاملين في مستشفى البرلس بكفر الشيخ على الإخلاء وإطفاء الحرائق

تدريب طلاب مدارس الإسكندرية على خطط الإخلاء والتعامل مع الحرائق

صُنع في جامعة المنصورة.. روبوت لإطفاء الحرائق يفوز بمسابقة «البحث العلمي»

روبوت مصري لإطفاء الحرائق.. ابتكره طلاب «هندسة المنصورة» بمكونات محلية
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.