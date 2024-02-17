«القاهرة الإخبارية» تبرز استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل برفح

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، مساء اليوم السبت، سلطت فيه الضوء على استشهاد 9 فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة رفح الفلسطينية.

أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما يبدو أنه إمعان في هدم البيوت من أجل تشريد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

واستهدف الاحتلال المنزل بصاروخين، حولا منزل عائلة «زعرب» إلى كومة أنقاض، وتسبب في سقوط 9 شهداء من بين 12 فرداً من العائلة كانوا في المنزل، وفقاً لرواية «أبومحمد زعرب»، أحد الناجين الثلاثة الناجين من القصف الإسرائيلي على المنزل.

ولفت التقرير إلى أن هذه الضربة لعلها تشي بأنّ جيش الاحتلال يختبر ما توعد به من استهداف لمدينة رفح الفلسطينية، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يتكدس النازحون الفلسطينيون من بقية أنحاء القطاع المنكوب، وكأن جيش الاحتلال يأبى إلا أن يجبر الجميع في المدينة، والتي من المفترض أنها آمنة حتى الآن، على مصير من اثنين، إما الموت، وإما النزوح من القطاع قسراً.