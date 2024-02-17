ضبط 66 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط 66 مخالفة وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف أنه تم شن الحملات التموينية في مختلف المراكز بمحافظة الدقهلية في منيه النصر، مركز ميت غمر، بندرميت غمر، الجمالية، المنزلة، طلخا.

وأوضح أنه تم عمل عدد من الحملات، تمكنت من ضبط 66 مخالفة تموينية في المراكز السابقة جاءت المحاضر بها كالآتي:

• 18 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

• 2 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

• محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• محضر توقف عن الانتاج.

• 4 محاضر تصرف دقيق بقيمة 20 شيكارة.

• 23 محضرا نقص وزن مابين 7-17.

• 1 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

•2 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

• 1 محضرتجميع سلع مدعمة.

• 4 محاضرذبح خارج السلخانة.

• 1 محضر سلع مجهولة المصدر.

• 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.