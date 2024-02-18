«التراميسو» الإيطالي بتكات مصرية.. مشروع 10 سنين صداقة بين «عهود» و«لجين»

حالة من التفكير المستمر في الاعتماد على النفس، دفعت الصديقتين «عهود ولُجين»، في البدء بمشروعهما الخاص، وبعمل حلوى «التراميسو» خططا ووضعا الأفكار المناسبة، وبدآ في تنفيذها عن طريق الإنترنت «أون لاين»، وكان توصيل الطلبات في نطاق مدينتهما، ليبدأ مشروعهما في التطوير أكثر وتحقيق نجاح كبير.

صداقة بطعم التراميسو

شاركا بكل ما يستطيعا من أموال، ووضعا حجر الأساس لمشروعهما، خططا بنجاح لتتحول الفكرة في أشهر قليلة من مجرد فكرة مطروحة أثناء جلساتهما إلى مشروع، وتروى «عهود»، لـ«الوطن»: «هي عبارة عن حلوى وكريمة وبسكويت، كانت أكتر نوع حلويات لُجين بتعملها، وعلمتني وكنا بنعملها لأصحابنا وبتعجبهم جدًا، وفكرت نحوله لمشروع وبدأنا نخطط ولقينا تشجيع من العيلة».

خطط المشروع

10 سنوات من الصداقة بين عهود البكري ولُجين وليد، منذ أن تخرجا في حقوق جامعة حلوان، تكللت بمشروعهما: «فكرنا كتير وعملنا التراميسو بطريقته الإيطالية بس بتكات مصرية ووصفة خاصة، وهي منتشرة في كل العالم، فحبينا يكون في براند مصري مخصص ومختلف، وانتشرنا بسبب طريقة المعاملة والسرعة».

أطلقت الفتاتان أول حرفين من اسمهما على مشروعهما، ويتعاونان مع بعضهما في إنجاز الطلبات، كما لاقى مشروعهما اهتمامًا ودعمًا من الجميع: «التشجيع خلانا بنحاول نحقق حلم أكبر لينا، وهو إننا نبقى شركة كبيرة، مبسوطين إننا سوا في كل الخطوات»، متمنيتين أن يفتحا سلسلة مطاعم باسمهما، لبيع هذه الحلوى المختلفة مع القهوة لجذب عدد أكبر ممن يحبونها.