كيفية إنشاء فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي.. 4 أدوات توفر وقتك وأموالك

يشهد العالم ثورة تقنية غير مسبوقة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة، خاصة على مستوى مجال الذكاء الاصطناعي «AI»، إذ باتت تلك التقنية تُستخدم في المجالات العملية كافة، بما في ذلك صناعة الفيديو، الذي يحتاج إلى عامل بشري من أجل تطويره وخروجه بالشكل الأمثل.. فكيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء فيديوهات احترافية؟

كيف ينتج الذكاء الاصطناعي فيديوهات احترافية؟

يملك الذكاء الاصطناعي «AI»، القدرة على إنتاج فيديوهات احترافية من خلال استخدام تقنيات متقدمة، يتيحه الذكاء الاصطناعي في بعض الأوقات بشكل مجاني، وبعض البرامج الأخرى تقدمه بمقابل مادي، فكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع فيديو احترافيًا؟

بعض البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحول النص إلى كلام، ما يعني عدم الحاجة إلى معلق صوت بشري من أجل استخدام النص في صناعة الفيديوهات، وذلك بمختلف اللغات، إلى جانب قدرته في التعرف على الصور وتحليلها واستخراج المعلومات منها، مثل التعرف على هوية الأشخاص الموجودة في الفيديو، أو تحديد نوع الأشياء، وتحديد نوع المشاهد والمحتوى.

يمكن أيضًا للذكاء الاصطناعي أن يدمج الصور ومقاطع الفيديو مع المؤثرات الصوتية والبصرية، إلى جانب إنشاء شخصيات بالرسومات المتحركة، وإضافة مؤثرات خاصة مثل الانفجارات والتحولات، أو إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها، وترتيب مقاطع الفيديو أي يقوم بدور المونتاج بشكل احترفي، ويضيف الموسيقي.

ما الأدوات المستخدمة لصناعة فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي؟

Fliki: أداة لتحويل النص إلى فيديو مع التعليق الصوتي.

Synthesia: أداة لإنشاء فيديوهات واقعية لشخصيات افتراضية.

DeepBrain AI: أداة لإنشاء فيديوهات باستخدام النص والصور.

Pictory AI: أداة لتحويل النص إلى فيديو مع الرسوم المتحركة.

يملك الذكاء الاصطناعي عيوب مثلما يملك العديد من المميزات، مثل توفير الوقت وخفض التكلفة من خلال الاعتماد عليه عوضًا عن العامل البشري، وزيادة الإبداع، أما العيوب فتتمثل في اعتماده على البيانات المتاحة فقط ببرامجه، ما قد يُؤدي إلى انحياز أو عدم دقة في النتائج، إلى جانب افتقار إلى الإبداع البشري.