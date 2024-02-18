القائمة الكاملة لمسلسلات الـ30 حلقة في رمضان 2024.. أبرزها «الحشاشين»

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي تتنافس فيه عدد من الأعمال الدرامية أبرزها هذا العام مسلسلات الـ30 حلقة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية القائمة الكاملة لمسلسلات الـ30 حلقة في رمضان 2024:

القائمة الكاملة لمسلسلات الـ30 حلقة في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

ينافس الفنان كريم عبدالعزيز في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، والذي يشاركه معه مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل ألف ليلة وليلة

كما ينافس الفنان ياسر جلال في رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة، والذي يشاركة فيه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل الكبير أوي

كما يخوض الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسله الكوميدي الشهير «الكبير أوي»، والذي يشاركه فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل إمبراطورية ميم

كما يشارك الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني بمسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وليلي عز العرب، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، ومنى أحمد زاهر، آدم وهدان.

مسلسل محارب

كما يخوض الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني بمسلسل محارب ويشارك معه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل حق عرب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في رمضان 2024 بمسلسل حق عرب بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل صدفة

وتشارك ريهام حجاج في رمضان 2025 بمسلسل صدفة بمشاركة عدد من نجوم الفن وهم: خالد الصاوي، عصام السقا، فراس سعيد، سلوى خطاب، ميار الغيطي، رحاب الجمل، فراس سعيد، نور إيهاب، رشدي الشامي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل صيد العقارب

وتخوض غادة عبدالرازق السباق الرمضاني بمسلسل صيد العقارب ويشاركها مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل المعلم

كما يشارك الفنان مصطفي شعبان رمضان بمسلسل المعلم ويشاركه كل من أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.