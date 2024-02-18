ضريبة كسب العمل 2024.. اعرف قيمتها وموعد التطبيق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ عددا من قرارات الحماية الاجتماعية، أبرزها ضريبة كسب العمل 2024 ورفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، والتي سيستفيد بها كافة العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء حد الإعفاء الضريبي بنسبة هي الأعلى بالتاريخ، لتسجل نسبة زيادة 33% بقيمة 15 ألف جنيه زيادة، بعدما قفز حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه.

التوجيهات الرئاسية لزيادة الحماية الاجتماعية

جاء توجيه الرئيس السيسي الأخير الخاص بـ ضريبة كسب العمل كقرار يمثل الحماية الاجتماعية لأكبر فئات من محدودي الدخل، وإعفاءهم من ضريبة الدخل، والتي ينص عليها القانون الجديد، وبموجبه سيتم استقطاع مباشر من راتب الموظفين بنسب معينة، ذلك بحسب الشريحة الضريبية التي ينتمي إليها الموظفين.

ضريبة كسب العمل 2024

وخلال التقرير، تستعرض «الوطن» شرائح الضرائب على المرتبات عقب الزيادة الخاصة بحد الإعفاء الضريبي من 45 ألف لـ 60 ألف جنيه على الدخل، ضمن آخر توجيهات للرئيس السيسي، والتي جاءت تخفيفا عن كاهل المواطنين لكافة الفئات، خاصة محدودي الدخل منهم.

- إعفاء كل من لا يتخطى دخله السنوي 60 ألف جنيه من الضريبة.

- تحديد نسب الضريبة على الموظفين فوق الـ60 ألف جنيه من الدخل السنوي، والتي انقسمت لشرائح، هي:

- الشريحة الأولى سيبلغ قيمة الاستقطاع بالدخل السنوي منها 10%، كما يمكن حسابها وفق قيمة المرتب الشهري والدخل الخاص للموظف بشكل سنوي.

- الشريحة الثانية، استقطاع للدخل السنوي يصل لـ 20% وكذلك الشهري، حيث يمكن احتسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي.

- جاءت الشريحة الثالثة بقيمة استقطاع للدخل السنوي وصلت لـ 22.5%، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري والدخل السنوي للموظف.

- الشريحة الرابعة جاءت بقيمة استقطاع من الدخل السنوي وصلت لـ 25% وكذلك الشهري، كما يمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

موعد تطبيق ضريبة كسب العمل 2024

وفق توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، فسيبدأ تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي، مارس المقبل، بالتزامن مع بقية قرارات الحماية الاجتماعية، التي جاء منها زيادة المرتبات، لتشمل الحد الأدنى للراتب والذي سيصل لـ 6000 جنيه وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت لـ 10% من الأجر الوظيفي، أو 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

كما قرر الرئيس السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى تراوح ما بين 1000 لـ 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بخلاف الحافز الإضافي والذي يبدأ من 500 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة.