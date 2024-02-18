اقرأ بعدد الوطن غدا: «إيجبس 2024».. مصر رائدة إقليميا في الطاقة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الإثنين 19 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق فعاليات النسخة السابعة للمعرض والمؤتمر اليوم

«إيجبس 2024».. مصر رائدة إقليمياً فى الطاقة

الحكومة: توفير التمويل الدولارى لسرعة الإفراج عن السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين

«مدبولى»: ضخ كميات من السلع فى الأسواق لتحقيق توازن الأسعار.. وإتاحة المنتجات الأساسية بالشوادر والمنافذ

القوات المسلحة تكشف عن «وثائق سرية» حول حرب أكتوبر

مصر تُنهى «أسطورة الجيش الإسرائيلى»

خبراء: «وثائق الحرب» طمأنة للداخل و«ردع» لمن يفكر فى المساس بأمننا القومى

مصر تتقدم بمذكرة لـ«العدل الدولية» بشأن الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرائع الدولية فى الأراضى المحتلة

«رشوان»: نشارك فى الرأى الاستشارى.. ونترافع شفهياً أمام المحكمة الأربعاء المقبل

المسلسل يرصد قضايا الأسرة والمراهقين.. و«درويش» مفاجأة الجزء الثانى

«الصحة» تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بالمحافظات

استعدادات القطبين والمنتخب

تعديلات بمواعيد دورى Nile و«حسام» يحدد موعد انطلاق معسكر «الفراعنة»

الزمالك ضيفاً على الإسماعيلى فى أول مباراة رسمية لـ«جوميز»

تحرك لإنهاء أزمة «الشحات والشيبى»

بدء تشغيل مُجَمّع المصالح المُمَيْكَن بـ«الوادى الجديد»

وورطة فى تشكيل الأهلى أمام ميدياما الغانى

الصفحة الثانية

«إيجبس 2024 مصر الرائد الإقليمى للطاقة والذهب الأسود

بحضور الرئيس السيسى.. «القاهرة» تستضيف 35 ألف مشارك من 120 دولة لبحث «تحفيز الطاقة.. وتأمين الإمدادات.. وخفض الانبعاثات»

مستقبل الطاقة واستثمارات الهيدروجين الأخضر

رئيس «طاقة النواب»: الموافقة على قانون للإعفاءات والحوافز الاستثمارية فى صناعة الهيدروجين الأخضر

نستهدف الوصول بنسبة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 40% من إجمالى حجم الطاقة خلال 2030

الصفحة الثالثة

6 نسخ ناجحة للمعرض.. وإقبال كثيف على الفعاليات.. ومشروعات كبيرة لـ «حياة كريمة»

«الهيدروجين».. عصب التكنولوجيا الخضراء ووسيلة خفض الانبعاثات

«سعد الدين»: المؤتمر فرصة عظيمة لعرض الإنجازات التكنولوجية وخفض الانبعاثات

التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى بين البترول والطاقة الجديدة

خبراء: التحول الطاقى ضرورة مُلحة لدول العالم.. ومصر دخلت «نادى الكبار»

«وفاء»: المشروعات الكبرى أسهمت فى رسم مستقبل الطاقة الجديدة.. و«أبوالعلا»: المعرض يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية

«سلطان»: المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية لحوار استراتيجى فعال يهدف لرسم خارطة طريق للقطاع عالمياً

نأمل فى استقطاب مزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة فى توطين صناعة البترول والغاز

خبير بـ«شئون البترول»: «إيجبس 2024» يؤكد ريادة مصر الإقليمية فى مجال الطاقة

الصفحة الرابعة

الحكومة: نعمل على سرعة إصدار لائحة «التصالح فى مخالفات البناء»

«مدبولى» للوزراء والمحافظين: التعدى على الأراضى الزراعية «خط أحمر».. ويجب وقف النزيف حفاظاً على حقوق الدولة.. وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من الدولة وإجراءات قانونية عاجلة لردع المخالفين.. و«مروان»: تيسيرات جديدة لإتمام التصالح.. و«السعيد»: الخطة الاستثمارية تركز على التعليم والصحة

أحزاب ونواب: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» انطلاقاً من دورها التاريخى وجبهة جديدة لدعم ومساندة الأشقاء.. وفرصة لكشف جرائم الاحتلال فى «غزة»

«عابد»: خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح.. و«محسب»: تعكس حرص مصر على دعم القضية.. و«شلبى»: مطلوب التكاتف العربى لمواجهة الانتهاكات

«مديح»: سياسات التهجير القسرى مرفوضة لأنها تصفية للقضية الفلسطينية

إسرائيل تكثف استهداف المستشفيات والأطقم الطبية.. وتنفّذ الإعدام فى المصابين والمرضى

تحويل «مجمع ناصر» إلى ثكنة عسكرية ومنع «الصحة العالمية» من دخوله.. والمستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى».. ومسيرة ضخمة فى واشنطن للمطالبة بوقف الحرب

البيان الختامى للقمة الأفريقية يدين الحرب الوحشية ضد 2.2 مليون فلسطينى

الصفحة الخامسة

«الوثائق السرية» للقوات المسلحة عن حرب أكتوبر: مصر قضت على «أسطورة الجيش الإسرائيلى».. ونفذت أضخم عملية عبور

خطة تصفية «الثغرة»: 439 عملية استنزاف

و880 دبابة جاهزة للقضاء على «الجيب الإسرائيلى»

خبراء: «وثائق الحرب» رسالة طمأنة لـ«الداخل» .. و«ردع» لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومى

عمليات الاستنزاف القتالية أسفرت عن سقوط 6 طائراتو11 دبابة مدرعة و4 رشاشات ثقيلة و6 بلدوزرات ومعدات هندسية

«الغبارى»: تُظهر مدى الاحترافية العالية فى التخطيط والتدريب والتنفيذ

دعم عربى لمصر

دول أرسلت أسلحة وقوات بعد إعلان الحرب

الصفحة السادسة

ياسر عبدالعزيز يكتب: يتحدّثون عن «الكارثة».. لكن لا يتحركون لمنعها

أسئلة مُحرجة جداً عن «حرب غزة»

الفنون.. قوة ومتعة لا تعترف بالحدود

عماد فؤاد يكتب: مصر لا تسعى للحرب.. ولا تخشاها

الصفحة السابعة

الظهور الأول مع «الأبيض»

الزمالك ضيفاً على الإسماعيلى فى أول مباراة رسمية لـ«جوميز»

البرتغالى يحشد القوة الضاربة.. و«الدراويش» فى مهمة مواصلة الصحوة

تعديلات جديدة بمواعيد الدورى

و«حسام» يحدد موعد المعسكر «الصـلـح خـيــر»حسام وكأنه لم يغادرتحرك لإنهاء أزمة «الشحات والشيبى».. شركة الكرة فى الأهلى تخطط لشراء نادٍ درجة ثانية.. وورطة بالتشكيل أمام «ميدياما»صلاح يتألق مع «الريدز» والجماهير تتغنى بـ«الفرعون»

الصفحة الثامنة

«مصطفى درويش» مفاجأة الجزء الثانى«كامل العدد+ 1»

الحياة بعد الطفل الثامن

«شوفها بقلبك»

قراءة التاريخ بـ«اللمس» فى متحف كفر الشيخ

بقرار «أم كلثوم».. إهداء إرث نجيب

محفوظ لـ«مكتبة الإسكندرية»

بريشة «مليكة»

بورتريه بالفحم والرصاص فى حب «مو صلاح»

مشروع «عهود ولجين»

صداقة تتوج بـ«التيراميسو»