بعد عودتها للشاشة مرة أخرى.. معلومات عن الإعلامية الأردنية لانا القسوس

ظهر اسم الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس، ضمن اهتمام القراء بعد تصدرها التريند، عندما أعلنت المذيعة المميزة، لانا القسوس، عودتها إلى التلفزيون الأردني من بوابة برنامج يذاع أسبوعيًا، تحت عنوان «حكاياتنا أردنية»، بعد توقها عام 2020 على أحد القنوات الفضائية الأردنية.

وفي هذا الإطار يرصد «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس، بحسب وكالة «عمون» الأردنية.

معلومات عن الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس

البعض من جمهور الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس، لم يعرف عنها أي معلومة عندما تصدرت محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية هو ما سنوضحه كالتالي:

1- الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس ولدت في دولة عمان.

2 - تبلغ من العمر 47 عامًا.

3- أصل أسرة مسيحية.

4- حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية عام 1998.

خطوبة الإعلامية الأردنية الشهيرة لانا القسوس

5- عينت في 2015 سفيرة نوايا حسنة للإعلام لدى الاتحاد البرلماني الدولي متعدد الأغراض.

6- ثم عُينت عضوًا في القافلة الدولية لسفراء النوايا الحسنة حول العالم كأول إعلامية أردنية تنال هذا المنصب.

7- بدأت مسيرتها بالتليفزيون الأردني قبل أن تنتهي من دراستها عام 1997.

8- في شهر يونيو الماضي أعلنت عن خطبتها من ياسر المناصير المهندس الأردني.