الضوابط والمستندات المطلوبة لفتح فروع لشركات السياحة في المحافظات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ضوابط إنشاء الفروع الشركات السياحة العامة فقرة (أ)، بعد موافقة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على فتح فروع لشركات السياحة بالمحافظات التي كانت متوقفة منذ عام 2016.

وجاءت الضوابط على النحو التالي.

أولا: يسمح بإنشاء فروع لشركات السياحة العامة فقرة (أ) بالمحافظات السياحية وهي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، والأقصر، وأسوان وفقا للشروط الآتية:

1- أن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع (15 مليون جنيه) خلال العام السابق لتقديم الطلب لإنشاء فرع لها بإحدى هذه المحافظات.

2- يمنح الفرع ترخيصا مؤقتا لمدة 3 سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع 18 مليون جنيه يحول بعدها إلى ترخيص دائم.

3- لا يسمح بإنشاء أكثر من فرع في المحافظة الواحدة.

4- تعيين 3 موظفين جدد في الفرع خلاف المدير المسؤول.

5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.

6- عدم السماح بنقل الفرع أو المركز الرئيسي للشركة الموجودة بإحدى المحافظات غير السياحية إلى أي من المحافظات السياحية، إلا ي حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات.

إنشاء فروع لشركات السياحة في المحافظات غير السياحية

ثانيا: يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فقرة (أ) بالمحافظات غير سياحية وفقا للشروط الآتية:

1- يسمح بإنشاء 5 فروع للشركة كحد أقصى على ألا يسمح لها بإنشاء أكثر من فرع لها بالمحافظة الواحدة.

2- تعيين عدد (2) موظفين جدد بالفرع.

3- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.

4- يمنح الفرع ترخيصا دائما.

وأوضحت الضوابط أنّ شركة السياحة التي تحصل على الموافقة على ترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية تمنح مهلة لمدة (3) شهور لإنهاء إجراءات ترخيص الفرع، وحال عدم التزام الشركة بترخيص الفرع خلال تلك المدة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة التي تم حفظ موافقتها إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص فرع لشركة سياحة

وحددت وزارة السياحة والآثار المستندات المبدئية المطلوبة للحصول على ترخيص فرع لشركة سياحة قائمة سياحة عامة فقرة (أ) أو نقل سياحي فقرة (ج)، كما يلي.

1- يتم تقديم طلب من الشركة موجه لمدير عام الإدارة العامة لتراخيص الشركات و الفروع والتعديلات بوزارة السياحة، موضحا به الآتي:

- عنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل.

- اسم المدير المسؤول المرشح للفرع.

• ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

- المؤهل الدراسي للمدير المسؤول، مع إحضار الأصل للإطلاع.

- شهادة الخبرة السياحية وتكون 5 سنوات للمؤهل العالي، و10 سنوات للمؤهل المتوسط.

- حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة والآثار بـ30,50 جنيه (قيمة رسم الترخيص للفرع)