القصة الكاملة لمقتل زوج الفنانة ريم فكري.. ماذا حدث بعد 6 أشهر من الزفاف؟

6 أشهر فقط مرت على الزواج، عاشت بعدها الفنانة المغربية ريم فكري أيامًا عصيبة، فقبل أن تهنأ بصور وفيديوهات حفل الزفاف، التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض زوجها لحادث اختطاف وتعذيب انتهى بالموت، وقلب حياتها رأسًا على عقب، لتعود حياتها الشخصية إلى الأضواء مرة أخرى، لكن هذه المرة ليست بملابس الزفاف البيضاء، بل بملابس سوداء ارتدتها حزنًا على زوجها الذي راح ضحية جريمة قتل.

جريمة غامضة شغلت الرأى العام المغربي والعربي طوال الأيام الماضية، حتى حلت مصلحة الأمن المغربي لغز مقتل زوج ريم فكري، عمدا بعد اختطافه واحتجازه وتعذيبه حتى الموت، إذ أعلنت القبض على الشخص المشتبه بتورطه في قضية تلك الجريمة البشعة، موضحة أنه يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصل مغربي، بحسب موقع «هسبريس».

ماذا حدث لزوج ريم فكري؟

لم يكن حادث زوج ريم فكري هينًا، فقد تعرض إلى الاختطاف على يد المجرم في سيارة دفع رباعي، ثم التعذيب والقتل داخل حاوية في منزله بضواحي مدينة المحمدية، قبل التخلص من جثته والتمثيل بها، ثم إلقائها في مجرى نهري في ضواحي مدينة الرباط، وحتى الآن لم يتوصل الأمن للجثة أو السبب الحقيقي للجريمة، التي وقعت بعد قرابة 6 أشهر من انتشار صور وفيديوهات حفل زفاف الفنانة المغربية والضحية.

وبعد الجريمة الغامضة التي أودت بحياة زوج ريم فكري، قال محاميها مراد العجوطي في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، إن موكلته تعيش ظروفا صعبة لا تتحمل إساءة وانتقاد الأشخاص الذين اتهموها بضلوعها في الجريمة، وبدوره يقوم حاليا بجمع المعطيات الضرورية قبل أن تقرر موكلته تفعيل حقها باللجوء إلى القضاء أو عدم تفعيله.

وبعد الجريمة البشعة، مسحت الفنانة ريم فكري جميع صورها من صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وتركت المنشور الوحيد الذي أعلنت فيه وفاة زوجها، وعلقت عليه: «شكرا لكم من القلب على الاتصالات والرسائل، أطلب من الجميع أن يحترم هذا الظرف الذي أمر منه، لا راد لقضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن زوج ريم فكري

- اسمه رضى فرس.

- يحمل الجنسية المغربية.

- يبلغ من العمر 37 عامًا.

تحدث والده في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، عن عدم امتلاك ابنه على أي ثروات، مستنكرًا السبب وراء الجريمة البشعة التي افقدته فلذة كبده.

لم تكشف ريم فكري عن هوية زوجها أو صورته الشخصية من قبل.

معلومات عن المشتبه به

بحسب موقع«Le360» المغربي، نستعرض معلومات عن المتهم بقتل زوج الفنانة ريم فكري:

- المتهم بقتل زوج ريم فكري هو (ر. أ.) الملقب بـ«التوربو».

- أشهر وأخطر بارون مخدرات بفرنسا.

- محكوم عليه غيابيا بـ21 سنة سجن، لارتكابه جريمة شبيهة بالتي راح ضحيتها زوج الفنانة ريم فكري.

- ولد (ر.أ) في 17 من يونيو عام 1982، بفرنسا، من أبوين مغربيين.

- الابن الرابع من 5 أبناء، يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية.

- يعمل مقاولا ومستثمرا في مجال العقارات.

- متزوج وأب لـ5 أبناء، كان يعيش بين فرنسا والمغرب والإمارات.