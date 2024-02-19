أرخص سعر للسكر في المحافظات.. اعرف الأماكن

شهدت أسعار السكر، انخفاضًا في معارض أهلاً رمضان في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يُباع الكيلو بسعر 25 جنيهًا فقط.

وسجل سعر كيلو السكر 25 جنيهًا فقط في معرض أهلاً رمضان بالإسماعيلية، للمواطن بشرط حصول كل شخص على كيلو واحد فقط لضمان وصول السكر لأكبر عدد من المواطنين.

أرخص أسعار السكر في المحافظات

وسجل سعر كيلو السكر في باقي المحافظات 27 جنيهًا للكيلو في جميع معارض أهلاً رمضان التي تم افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع توفير الغرفة التجارية ومديريات التموين والتجارة الداخلية لكميات كبيرة من السلع الغذائية في المعارض.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إن جميع المعارض التي تم افتتاحها يتم متابعة الأسعار بها أولًا بأول وعلى مدار اليوم لضمان استمرار الأسعار المخفضة، والتي تقل عن الأسواق والمحال التجارية بما يقارب 30%.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بعض التجار المشاركين في المعارض يلجأون لعمل عروض على بعض السلع كنوع من أنواع تحفيز المواطنين علي الشراء.

أماكن بيع السكر في المحافظات

وأعلنت الغرف التجارية ومديريات التموين افتتاح عدد من معارض أهلاً رمضان تضمنت بيع السكر بـ27 جنيه فقط، وهي كالتالي:

معرض أهلاً رمضان في الإسماعيلية بجوار مركز شباب الشيخ زايد

معرض أهلاً رمضان في الشرقية في المعرض الرئيسي بجوار ميدان عرابي.

معرض أهلاً رمضان في الدقهلية في شوارع الجيش وبورسعيد

معرض أهلاً رمضان في بورسعيد في بازار بورسعيد الجديد أمام سوق السمك

معرض أهلاً رمضان في السويس في حي الجناين

معرض أهلاً رمضان في شمال سيناء أمام مجلس مدينة العريش

معرض أهلاً رمضان في جنوب سيناء بجوار السوق القديم

معرض أهلاً رمضان في الفيوم في شارع أحمد شوقي بجوار نادي المعلمين

معرض أهلاً رمضان في المنيا في أرض المعارض بجوار مستشفي الأورام

معرض أهلاً رمضان في بني سويف خلف الصالون الأخضر بميدان الشهداء

معرض أهلاً رمضان في اسيوط بمنطقة أرض المعارض

معرض أهلاً رمضان في سوهاج أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق

معرض أهلاً رمضان في قنا بمنطقة أرض المعارض