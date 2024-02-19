جدول أسبوع الشباب المسيحي في الإسكندرية 2024.. ينطلق اليوم

ينطلق اليوم داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة سبورتنج في الإسكندرية، أسبوع الشباب الـ18، والذي يمتد لمدة 5 أيام تحت شعار «اعطنا سلامك» وهو الأسبوع الذي أطلقه البابا شنودة الثالث واستمر بشكل سنوي للارتقاء روحيا بشباب الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وتفاصيل أسبوع الشباب إذ إنه يستهدف شباب الإسكندرية بشكل عام حيث أن الدعوة مفتوحة لهم بحسب إعلان الكنيسة الرسمي.

جدول أسبوع الشباب في الإسكندرية

- اليوم الأول: يا ملك السلام، الاثنين 19 فبراير، بحضور أبونا القمص بولس جورج كاهن كنيسة مارمرقس - مصر الجديدة، للنقاش في موضوع «سلامي مع الله».

- اليوم الثاني: يا طبيب نفوسنا، الثلاثاء 20 فبراير، بحضور أبونا القمص رافائيل ثروت كاهن كنيسة مارمينا - فم الخليج، للنقاش في «سلامي مع نفسي».

- اليوم الثالث: يا ضابط الكل، الأربعاء 21 فبراير، بحضور أبونا موسى نصري كاهن كنيسة مارمرقس - مصر الجديدة، للنقاش في «سلامي وسط الظروف الصعبة».

- اليوم الرابع: يا مهدئ البحور، الخميس، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، للنقاش في «من هو سارق السلام؟!».

اليوم الخامس والأخير: فندعى أولادك، الجمعة 23 فبراير، بحضور أبونا بيشوي فخري كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس - أبو ظبي، للنقاش في «إزاي أصنع سلام وأصير ابن لله؟!».

تفاصيل أسبوع الشباب في الإسكندرية

واكدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة سبورتنج في الإسكندرية، أن الأسبوع سوف يشهد يوميا إفتتاحية للدراسة مع آباء كنيستنا فضائل وصفات حلوة يتمنى كل شخص أن تكون فيه، بالإضافة إلى الفواصل الممتعة و مسابقات وهدايا قيمة والترانيم المفرحة.