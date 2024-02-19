بنك حكومي يكشف عن ودائع جديدة بعائد مدفوع مقدما.. المدة قليلة

كشف بنك التنمية الصناعية عن إتاحة الودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا مرة أخرى بعد إيقافها منذ فترة، وذلك بعد رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وتتميز الودائع بالمدة القليلة والعائد مناسب ومرتفع، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية، تكون الودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا، لمدة 3 أشهر بسعر عائد 15% سنويًا، ومدة 6 أشهر بسعر عائد 15.25% سنويًا.

تفاصيل ودائع بنك التنمية الصناعية المدفوعة مقدما

الودائع من حق الأفراد الطبيعيون والشركات والهيئات الاعتبارية، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء يكون 150 ألف جنيه في أول مرة، وبعد ذلك 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، بحسب بنك التنمية الصناعية.

ما شروط الحصول على تسهيلات ائتمانية؟

وتبدأ الوديعة من نفس يوم عمل طلب العميل، وبالنسبة لشروط الحصول على تسهيلات ائتمانية، تكون 70% من قيمة الوديعة أو بـ7% عن السعر المعلن للوديعة بدون مصاريف إدارية، أو 6% بمصاريف إدارية 1.5% بحد أقصى 100 ألف جنيه.