«الكهرباء» تنهي الجدل حول محاسبة الاستهلاك بالعداد القانوني أو الكودي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أوجه الاختلاف بين العداد القانوني والآخر الكودي في طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، خاصة بعد موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تركيب العداد الكودي للمباني العشوائية والمخالفة.

اختلاف اسم العداد لن يؤثر في طريقة احتساب الطاقة الكهربائية

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصال الاجتماعي «فيسبوك»، أن اختلاف اسم العداد سواء العداد القانوني والكودي لن يؤثر في طريقة احتساب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المواطن سواء في الوحدات السكنية أو المنشآت الصناعية والتجارية.

طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين

وأشارت القابضىة للكهرباء إلى أن العداد الكودي والقانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، لافتا إلى أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

العداد الكودي بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة

وأكدت «القابضة للكهرباء»، خلال المنشور، أنه يكون الاختلاف فقط بأن العداد الكودي عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادا مؤقتا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.