صدمة مدوية للاحتلال.. مقتل 575 إسرائيليا على يد الفصائل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، تابعة للمستوطنين الإسرائيليين اليوم، بوفاة جندي مستوطن متأثرًا بجروح أصيب بها في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 575 عسكريًا، وإصابة 2938 جنديًا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

مقتل أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات مع الفصائل

أوضح مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي، أن الجندي ماعوز مورال قتل بعد أن أصيب بجروح خطيرة، خلال اشتباكات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أحد جنوده خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 574 منذ بداية الحرب.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى 574 من الجنود والضباط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، التي دخلت يومها الـ137.

انخفاض عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم خدماتها للسكان

ووفقًا لإحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 242 من القتلى سقطوا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في 26 أكتوبر الماضي، ومن بينهم 68 شخصًا قتلوا منذ بداية العام الحالي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 20 جنديًا خلال اليومين الماضيين، في المعارك المستمرة في قطاع غزة.

وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود، وانخفاض عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم خدماتها للسكان.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل التي تواجه محاكمة أمام «العدل الدولية» بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، حربًا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط 28,985 شهيدًا و68,883 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا للسلطات الفلسطينية.

الحرب على غزة لن تحقق أهدافها

أرسل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، جاندي أيزنكوت، خطابًا إلى أعضاء مجلس الوزراء، يحذر من أنهم فشلوا في اتخاذ قرارات تشغيلية، وبالتالي فإن الأهداف الاستراتيجية للحرب معطلة ولن تتحقق، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العربية.

إسرائيل تواجه صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب

وجاء في تقرير على القناة «12» الإخبارية هذا المساء، أن الرسالة أرسلت قبل أسبوع، وتتضمن تحذيرًا من أيزنكوت بأنّ «هناك صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب».

أوضح أيزنكوت الذي قُتل ابنه وابن أخيه في القتال في غزة في ديسمبر، أن الحرب حققت مكاسب جزئية مثل تقليل القدرات الحاكمة للفصائل الفلسطينية، وإعادة الأمن إلى المجتمعات الحدودية.

التوصل إلى اتفاق لإعادة محتجزين قبل رمضان

ووضع أيزنكوت قائمة بالأهداف التي يجب تحقيقها وهي التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين المتبقين قبل رمضان في منتصف مارس ومنع حدوث تصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وإعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم في الشمال والجنوب والنهوض ببديل مدني للفصائل الفلسطينية في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في غزة بغارات موضعية وسط الاستقرار العام.