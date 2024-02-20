شاب أمريكي يفوز بـ340 مليون دولار ثم يفقدها في لمح البصر.. حلم تحول إلى كابوس

في قصة غريبة، عاش مواطن أمريكي لحظة فرحة عارمة ظنًا منه أنه فاز بجائزة اليانصيب «باوربول» وقيمتها 340 مليون دولار، ليتبين لاحقًا أن فرحته كانت وهمية، وأن الأرقام التي ظهرت على موقع اللعبة على الإنترنت كانت خاطئة!

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد لعبة اليانصيب «باوربول»، بعدما أعلن مسؤولو اللعبة عن عرض أرقامه على موقعهم على الإنترنت، كالمجموعة الفائزة بشكل خاطئ، وفقًا لتقرير صحيفة «جارديان».

مواطن يكسب 340 مليون دولار

وعندما اعتقد جون تشيكس، الذي يعيش في واشنطن العاصمة، أنه فاز بالجائزة الكبرى بقيمة 340 مليون دولار، تمّ إخباره لاحقًا بأنه ليس الفائز، وأن أرقام تذكرته ظهرت بشكل خاطئ.

في 6 يناير 2023، اشترى جون تذكرة يانصيب «باوربول»، واختار أرقام تذكرته بعناية؛ لتكون مزيجًا من أعياد ميلاد أفراد عائلته وأرقام ذات أهمية شخصية بالنسبة له.

ولم يتمكن جون من متابعة سحب قرعة اليانصيب في اليوم المقرر، لكنه لاحق بأرقامه المحظوظة التي نُشرت على موقع اليانصيب في واشنطن العاصمة، بعد يومين.

الأمور تحولت إلى الأسوأ

أثناء حديثه لشبكة «إن بي سي» في واشنطن، قال جون: «شعرت بالحماس قليلاً، لكنني لم أصرخ، ثم اتصلت بصديق ونصحني بالتقاط صورة، وهذا كان كل شيء، ثم ذهبت للنوم».

ومع ذلك، تحولت الأمور إلى الأسوأ بالنسبة لـ«جون» عندما ذهب إلى مكتب اليانصيب والألعاب لاستلام الجائزة المالية.

ووفقًا لوثائق المحكمة، رفض المسؤولون طلب جون للحصول على الجائزة الكبرى، وجاء في رسالة موجهة إليه: «تم رفض طلب الجائزة المقدمة من قبل مقدم الطلب.. نظرًا لعدم التحقق من صحة التذكرة كفائز عبر نظام ألعاب OLG كما هو مطلوب بموجب اللوائح».

وبحسب التقرير، لم يتبع جون نصيحة الموظف، وبدلاً من ذلك تواصل مع محامٍ ورفع دعوى قضائية ضد «باوربول»، وكذلك جمعية اليانصيب المتعددة، وشركة Taoti Enterprises المقاولة، مطالبًا بقيمة الجائزة.

فريق التطوير حذف الأرقام

وفي إعلان المحكمة، قالت مديرة مشروع Taoti، بريتاني بيلي، إنه في 6 يناير 2023، كان فريق ضمان الجودة بالشركة يُجري اختبارات هامة تتضمن تغيير المناطق الزمنية لشبكة «باوربول»، من التوقيت العالمي إلى التوقيت الشرقي.

وأشارت إلى أن الفريق قام بنشر الأرقام الخاصة بتذكرة جون عن طريق الخطأ، وحدث ذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد للسحب وإعلان الفائز بجائزة اليانصيب، مما يعني أنها ليست صحيحة وأن جون ليس الفائز الفعلي بالجائزة.

وبيّنت بيلي أنه عندما تم التعرف على الخطأ، قام فريق التطوير بحذف الأرقام.

وعلق محامي تشيكس، ريتشارد إيفانز، لشبكة «إن بي سي» واشنطن، قائلاً: «أكدوا أن أحد مقاوليهم ارتكب خطأ.. لم أر دليلًا يدعم ذلك حتى الآن.. وإذا حدث خطأ، فإن السؤال الأساسي يصبح: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؟».