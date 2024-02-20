أستاذ قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يدير نظام الفصل العنصري في فلسطين

قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس إنَّ مشاركة مصر مع عدد كبير من دول العالم في مساندة الشعب الفلسطيني في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام الماضي من محكمة العدل الدولية هو أمر مهم.

وتابع أستاذ القانون الدولي عبر حديثه خلال «zoom » على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «سيترتب عليه في نهاية المطاف إعلان أنَّ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منافي للقانون، وأن الاحتلال الإسرائيلي يدير نظاماً من الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة وهذا ما ذهبت إليه مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وحتي بعض المنظمات الإسرائيلية».

واستكمل أنَّ الفصل العنصري الذي يتم في فلسطين جريمة ضد الإنسانية ويعاقب القانون كل من يقترفها، لافتًا إلى أنَّ محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف ملتزمة بالقانون الدولي ومبادئه.