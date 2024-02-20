3 أوقات لا تغسل فيها أسنانك.. طبيب يحذر من المخاطر

تنظيف الأسنان هي عادة من العادات الصحية اليومية، للتخلص من البكتيريا الموجود في لويحات الأسنان، وللحفاظ عليها من التسوس، وأوصت جمعية طب الأسنان الأمريكية بغسل الأسنان مرتين في اليوم بمعجون يحتوي على الفلوريد لمدة دقيقتين، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي، إلا أن هناك تحذيرات طبية بخصوص 3 أوقات لا تغسل فيها أسنانك، حتى لا تُعرضها للمخاطر.

3 أوقات لا تغسل فيها أسنانك

يعتاد الكثيرين على غسل أسنانهم في الصباح الباكر عند الاستيقاظ مباشرة من النوم، وهي من الأوقات التي لا يُفضل غسل الأسنان فيها لأن طبقة المينا التي تُغطى الأسنان تكون ضعيفة جدًا، ما يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية، بحسب ما قاله طبيب الأسنان البريطانى، جاي جوشي، لـ صحيفة «ذا صن» البريطانية.

و يعتبر غسل الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة من العادات الخاطئة، كذلك، التي تُعرض الأسنان للتلف، لذا نصح جوشي بالانتظار حوالي 30 دقيقة بعد تناول الطعام، بما يسمح لـ اللعاب بإعادة تمعدن الأسنان.

طبيب يحذر من الأخطار

وينبغي تجنب غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول القهوة، لأن ذلك يعمل على ظهور بقع بنية على الأسنان، كما تُصبح الأسنان أكثر عُرضة للتلف لأن الأحماض الموجودة في القهوة تجعلها أكثر تحسسًا.

وقدمت الدكتورة مي أيمن، طبيبة أسنان لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها للحفاظ على صحة الأسنان، كالتالي:

- غسل الأسنان بعد حوالي ساعة من الاستيقاظ من النوم بمعجون يحتوي على الفلوريد لمدة دقيقتين.

- ضرورة غسل الأسنان قبل النوم، للتخلص من بقايا الطعام والبكتيريا التي تُسبب التلوث.

- استعمال خيط تنظيف الأسنان، للتخلص من فتات الطعام الذي لا تستطيع فرشة الأسنان الوصول إليها.