«أقرأ لتستنير».. مبادرة تفاعلية لطلاب منطقة مطروح الأزهرية

شهدت منطقة مطروح الأزهرية، انطلاق مبادرة «اقرأ لتستنير»، بعدد من معاهد المحافظة، لتعزيز الوعي والثقافة في نفوس الطلاب وجعلها أسلوب حياة لتكريس المعرفة وبناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وذلك تحت إشراف مدير إدارة المكتبات بالمنطقة أحمد الرشيدي.

ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب

وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة للشباب خاصة بين الطلاب، وخلق جسر تواصل بين الطالب والاخصائي بالمكتبة، والتزود بمصادر المعرفة وحب الإطلاع، وتوفير ملاذاً آمناً للتفكير والمشاركة والنمو العقلي.

ورش للحكي

وأضاف رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن فعاليات المبادرة سوف تتضمن ورش للحكي، وذلك بإختيار قصص أو كتب مناسبة للمراحل الدراسية المختلفة، وسيتم إلقائها على الطلاب، ومناقشتها معهم، وطرح عدد من الأسئلة حول موضوع الكتاب، لمعرفة مدي استفادة الطلاب من الورش، وسوف تستمر فعاليتها لمدة خمسة عشر يوما، وفي نهايتها سيتم تكريم المتميزين.