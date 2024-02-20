وزير التعاون الكندي يتفقد معبر رفح: نثمن دور مصر في دعم شعب فلسطين

تفقد أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي ولويس دوما سفير كندا في القاهرة، والوفد المرافق لهما، مخازن المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مدينة العريش، في حضور الدكتور هاني الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وفريق التعبئة والتخزين بالهلال.

وقدم الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، شرحا لطريقة استلام المساعدات من الجهات المانحة على ثلاث محاور، من البر والبحر والجو، وتنظيمها، وترتيبها، وحملها على باكيتات خشبية، لإرسالها إلى معبر رفح البري.

واستمع الوزير والسفير الكندي إلى الشرح من الهلال الأحمر أيضا حول آلية استقبال المساعدات المتنوعة الخاصة بقطاع غزة، وكيفية تخزينها وتكويدها والإجراءات المتبعة لإدخالها إلى قطاع غزة، والكميات التي وصلت والكميات التي تدخل غزة بشكل دائم.

العمل على إنهاء الحرب في غزة

بدوره أكد وزير التنمية الدولية الكندي، أن كندا بالتعاون مع مصر وكافة الأطراف تعمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

وأوضح أن زيارته الى مصر وشمال سيناء تحديدًا، جاءت للتعرف عن قرب على الجهود المصرية في إدخال المساعدات لغزة، وطريقة العمل مع الجانب الفلسطيني.

مصر تدعم إنهاء الحرب

وأوضح وزير التنمية الكندي أن مصر طرف رئيسي، وداعم للمفاوضات لأنهاء الحرب في غوة، مشيرًا إلى أنه يثمن دور القيادة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

ووصل أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له، الى مطار العريش الدولي حلال زيارته للمحافظة، وكان في استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أصطحبه الى ديوان عام المحافظة، قبل زيارة مخازن الهلال بمدينة العريش، والألتقاء بمتطوعي الهلال والتعرف على طريقة أستقبال المساعدات، وارسالها الى معبر رفح.