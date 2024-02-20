متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وكم يبلغ سعر المتر؟

قال مصدر مسؤول بالحكومة، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، سيكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه بمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إنّ أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.

تلقي طلبات التصالح

وأشار إلى أنّ الجهة الإدارية تتلقى طلبات التصالح وبعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، واخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.

طلبات التظلم

وفيما يتعلق بالتظلمات، جاء في القانون أنَّه يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به، وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.