تدخل دفاعي ينهي حياة لاعب داخل الملعب.. سقط خلال المران

لايزال السقوط المفاجئ للاعبين، خلال ممارسة كرة القدم، مستمرا، وذلك بعد وفاة لاعب أثناء المران، خلال مشاركته بإحدى مباريات إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد شعوره بآلام في الظهر، ليسقط بعد تدخل دفاعي وتفشل عملية إنقاذه بعد نقله إلى المستشفى.

اللاعب الذي يدعى «برايس»، كان يخوض المران بشكل طبيعي مع جامعته، بعد أن غاب قبلها عن التدريبات بسبب آلام في الظهر، ليسقط على أرض الملعب خلال مشاركته مع فريقه «Paladins» بعد تدخل دفاعي معه، وتفشل عملية إنقاذه بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وفاة لاعب خلال المران بعد تدخل دفاعي.. ماذا حدث؟

«رحيله هو أحد أصعب الأشياء التي واجهتها كرة قدم في جامعة فورمان على الإطلاق، لكن إيماننا والعديد من الذكريات الرائعة التي قدمها لنا اللاعب ستساعدنا جميعًا في الأيام المقبلة»، هكذا تحدث مدرب اللاعب كلاي هندريكس.

الجامعة تنعي اللاعب الراحل بعد سقوطه داخل الملعب

ووصف المدرب اللاعب الراحل صاحب الـ21 عاما، بأنه كان يتمتع بأخلاق رائعة وكان لديه طموحات كبيرة للالتحاق بكلية طب الأسنان بعد تخرجه.

ويشارك اللاعب مع فريقه منذ 3 سنوات، إذ يعد واحدا من العناصر الأساسية للفريق، قبل أن يودعه زملائه داخل الملعب، بعد سقوطه بشكل مفاجئ بعد تدخل دفاعي معه.