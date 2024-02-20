باحثة: أمريكا ستتخلى عن الدفاع عن أمن أوروبا.. وترامب لن يكون رئيسا

قالت هند الضاوي، باحثة في الشؤون الدولية، إن تخلي الولايات المتحدة عن الدفاع عن أمن أوروبا سيحدث عاجلًا أم آجلًا حتى ولو لم يأتِ دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تعلمه الدول الأوروبية التي تقود العالم مع أمريكا خاصة بريطانيا، ما دفع الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات استعدادا لما هو قادم أو احتمالية خروج أمريكا من لعبة التوازنات الدولية.

وأضافت «الضاوي»، خلال لقاء ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أنّ هناك نقطة مهمة بأن التحدي الأكبر الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي هو روسيا، فموسكو في المواجهة لا تمثل أولوية بالنسبة لواشنطن ولا تسعى لحرب مباشرة تفقد معها قدرتها، في حين أن عدوها الأول هي الصين.

وأشارت إلى أن هناك إعادة ترتيب لأوراق القوة وفقه الأولويات بالنسبة للمعسكر الغربي بأكمله، إذ إنّ تصريحات ترامب تعد الوجه الحقيقي لأمريكا حتى وإن كان قبيحا.

وتابعت: «لا أتوقع أن يعود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ولا أربط استمرار الدعم الأمريكي بعودة ترامب، لأن الدولة العميقة في أمريكا ترفضه ويمثل خطر عليهم بشكل كبير، وإذا لم يجدوا طريقة تؤدي لإبعاد ترامب من الانتخابات أعتقد أنه يمكن أن يدفعوا نحو تأجيل الانتخابات لأسباب كثيرة».