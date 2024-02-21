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لتدريب الشباب.. دورات مكثفة بمركز إبداع مصر الرقمية وطريقة التقديم

كتب:

حسن صالح
02:52 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
مركز إبداع مصر الرقمية كريتفا ببنها

مركز إبداع مصر الرقمية كريتفا ببنها

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات، بمركز إبداع مصر كريتيفا التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل لمنح التدريب المكثف في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية من عام 2014 وحتى عام 2023 بمقر المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية، بمدينة بنها كريتيف بجوار كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ببنها.

خريطة تخصصات دورات إبداع مصر 

أوضح بيان مركز إبداع مصر أن الدورات المتاحة كالتالي:

2D Graphics Design-

 والتفاصيل على الرابط التالي من هنا

Cybersecurity Associate- 

حيث يمكن التعرف على تفاصيل التخصص الدخول على الرابط التالي من هنا 

E-Learning Specialist - 

أوضح بيان مركز إبداع مصر كريتيفا، أنه للتفاصيل حول التخصص ادخل على الرابط التالي من هنا

Front-End and Cross- Platform Mobile Development

يمكن الحصول على المعلومات حول التخصص على الرابط التالي من هنا 

Full Stack Web- Development Using PHP

توفير المعلومات حول التخصص على الرابط التالي من هنا

Software Testing

توفير المعلومات حول التخصص على الرابط التالي من هنا

المستندات اللازمة للتقدم 

 أوضح البيان أن المستندات المطلوبة ومراحل التسجيل موضحة برابط التسجيل من هنا 

أضاف البيان أن نظام الحضور بالدورات التدريبية هو نظام مختلط Blended Learning.

وأشار البيان إلى أنه يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024.

وأشار البيان، أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالي على الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات من هنا 

يذكر أن مركز إبداع مصر ببنها كريتيفا يهدف إلي بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على العمل الحر، من خلال توفير برامج لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واطلاع الشباب على المستحدثات التكنولوجية من خلال الخبراء المهنيين أو الخبراء في ريادة الأعمال، وإتاحة التدريب وإثراء مهارات الشباب لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمي.

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