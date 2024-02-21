أسعار العملات اليوم في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم، حالة من الاستقرار في البنوك خلال التعاملات الصباحية، وفقا للأسعار المعلنة عبر منصات البنوك الرقمية.

سجل سعر الدولار الأمريكي 30.84 شراء و30.94 بيع في البنك المركزي، بينما سجل في بنكي مصر والأهلي المصري 30.75 شراء و30.85 بيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 شراء و8.62 بيع، بينما جاء سعره في بنكي الأهلي المصري ومصر 8.19 شراء و8.24 بيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 شراء و8.43 بيع في البنك المركزيي، بينما جاء سعره في بنكي مصر والأهلي المصري 8.38 شراء و8.39 بيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 100.12 شراء و100.59 بيع في البنك المركزي المصري، بينما جاء سعره في بنك مصر 100.01 شراء و100.28 بيع، وسجل سعره 99.33 شراء و100.23 بيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 33.3 شراء و33.4 بيع في البنك المركزي، بينما سجل سعره في بنكي مصر والأهلي المصري 33.3 شراء و33.4 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.81 شراء و38.98 بيع في البنك المركزي، بينما جاء سعره في بنكي مصر والأهلي المصري 38.81 شراء و38.99 بيع.