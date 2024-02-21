في لفتة إنسانية.. «هندسة أسيوط» تكرم باحث دكتوراه توفي قبل مناقشة رسالته

في لفتة إنسانية من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، كرَّم الدكتور نوبي محمد حسن عميد الكلية، اسم باحث الدكتوراه بقسم الهندسة المدنية؛ محمود صبري عبد الناصر، المفتش العام بتطوير ري أسيوط، الذي توفي قبل مناقشة رسالته، تقديرا لجهده خلال فترة دراسته.

أسرة الباحث الراحل

واستقبل الدكتور نوبي محمد حسن، أسرة الباحث الراحل، وقام بتسليمهم شهادة تقدير، ودرع تكريم من الكلية، له ولأسرته، لحسن سيرته وسلوكه، خلال فترة دراسته بالكلية، طالبا ودارسا للماجستير والدكتوراه.

كان الباحث قد تم قيده كباحث دكتوراه بقسم الهندسة المدنية بالكلية، خلال ديسمبر 2020، وعنوان رسالته «تعظيم حصة إقليم مصر الوسطى من مياه النيل (حالة الدراسة: شبكة ترعة المعنا الرئيسية وفروعها)»، ووافته المنية في نوفمبر 2022، قبل مناقشة الرسالة.